Vasútmodellezők és makettgyűjtők hódoltak szenvedélyüknek Szolnokon – galériával, videóval

„Sínre került” az elhatározás: a tervek szerint immáron minden hónapban rendez vasútmodell-, egyéb makett- és játékkiállításokat és börzéket a szolnoki VOKE Csomóponti Művelődési Otthonban a VOKE Szolnoki Vasútmodellező Klub – osztotta meg a jó hírt hírportálunkkal Nagy László, a szakosztály vezetője.

Vasútmodell-kiállítást tartottak vasárnap a szolnoki Voke Csomóponti Művelődési Otthonban

Fotó: Nagy Balázs

Újra megnyílt a vasútmodell-kiállítás

Most vasárnap is több kiállító, sok vásározó, illetve érdeklődő adott egymásnak randevút a szolnoki vasútállomás melletti „csomóponti művház” első emeleti peronján. Nagy László elmondta, az összetartó társaság magja közel húsz esztendeje alakította meg saját szakosztályát, ám a modellek iránti rajongás már megfertőzte a fiatalabb nemzedékeket is.