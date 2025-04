Évtizedek óta először járt ember az elhagyott szolnoki Vegyi-strandon, kísérteties fotókat hozott – galériával, videóval

Volt egy nagyobbacska medence és egy pancsoló a kicsiknek, amelynek fölé napvédőt is építettek. A medencéket, csakúgy, mint a lakótelepi lakásokat, a művházat, meg még a garázsokat is, a gyár hűtővizéből csöveken érkezett vízzel töltötték fel. A strandőr és az úszómester Kovács Miklósné volt, anno. A világ legegyszerűbben megépített Vegyi-strand élete luxus volt, s maga a paradicsom. Ám, de hol egykoron büszke vár állott, most elhagyott kőhalom és mindent betakaró bozótos. A rendszerváltás és a gyárprivatizáció után a strand az enyészetté lett…