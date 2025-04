Mindössze 30 ezer forintért árulták az ereklyét, amire két kézzel csaptak le a kincsvadászok Apátin

Trabanton szállni élvezet – jutott eszünkbe az Exotic együttes egyik népszerű dala, amikor az autók között sétálva megpillantottunk egy zöld Trabantot.

– Nosztalgikus élményeket idéz fel bennem ez a találkozó – kezdte a zöld kis járgány büszke tulajdonosa Taliga Ferenc. A szécsényi férfi elárulta, hogy nagy rajongója a szocialista idők népautójának. – Ez már a tizenkettedik Trabantom. 1990-es évjáratú, egy idős bácsitól vásároltam három évvel ezelőtt. Gyári motorral rendelkezik, nemrég Kawasaki zöld színre lett festve, így nagyon látványos. Még sehol nem állítottam ki, de most örömmel mutatom meg másoknak is – tette hozzá Ferenc.

A kincsvadászok nem távoztak üres kézzel a jászapáti régiségvásárból

Fotó: Pesti József

Egy több mint száz éves házi oltár is lapult a kincsek között

A veterán jármű találkozóhoz kapcsolódva régiségvásár is várta a kincsvadászokat. Ezúttal is bőséges volt a kínálat, a könyvektől a bakelit lemezekig, a kávédarálótól, az ékszerektől és érméktől a faliképekig szinte minden (IS) kapható volt. Játékokból, porcelánokból, régi használati eszközökből sem volt hiány, sőt még preparált bogarakat is kínáltak.

– Négyszáz forint az Autó-Motor magazin darabja, de ha többet visznek jobban megéri, három darab ezer forintba kerül – ajánlotta az egyik eladó. Bakelit lemezekhez és magnókazettákhoz akár ötszáz forintért hozzá lehetett jutni.

Nézze ezt a gyönyörű házi oltárt! – hívta fel a figyelmünket a több mint száz éves ritkaságnak számító kincsre Bujtás István. – Nem adom drágán, harmincezer forintra tartom

– tette hozzá, majd egy vásárló szolgálatára sietett, bemutatva neki egyedi portékáit.