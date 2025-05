Ez mulatság volt a javából! Finom falatok mellett cigányzenekar és néptáncosok is felléptek Karcagon

Színes programokkal várt a karcagi majális

De a kicsiknek volt kézműveskedés, arcfestés, népi játszóház, gyermekműsor is, a felnőtteknek pedig nótaműsor cigányzenekarral, valamint felléptek a Déryné gyermek néptáncosai is. Aki anyák napjára szeretett volna ajándékot vásárolni, a kézműves kirakodóvásárban erre is talált lehetőséget.