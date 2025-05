Lefotózta Szolnokot egy amerikai műhold, nagyon furcsa dolog tűnt fel a képen – galériával

A levéltáriak emellett egy 1972. májusi légi fotóra is felhívták a figyelmet, amelyen noha a terület jórészt még beépítetlen, de már felbukkan egy épületcsoport. Valamint egy 1971-es hobbitelek-kialakításra vonatkozó VB-határozatra is. Így a terület vélhetően 1971-1972-ben alakult ki, hogy ötven évvel későbbre be is népesüljön.

Légi felvétel 1972. május 18-án. Alakulóban a Rétpart utca és környéke

Fotó: Fentről.hu

Üdülőterületnek számít

Amit egyébként – ha lehet így nevezni – két tényező máig nehezít. Mint érdeklődésünkre Pataki Ferenc városi főépítész elmondta, a térségben ingatlannal rendelkezők számára komolyabb bajt egyrészt az árvíz okozhat. Nagyobb áradásoknál ugyanis gyakran buzgárok alakulnak ki a telkeknél, és ügyelni kell arra, hogy ne öntse el a víz a területet.

– Illetve mivel üdülőterület besorolású terület, nem lehet lakássá minősíteni az ottani épületeket. Ez azért lehet fontos az ott lakóknak, mert ennek hiányában az térségben épült otthonokra nem igényelhetnek lakástámogatást, például csokot – hívta fel a figyelmet a főépítész.