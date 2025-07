Így változott a vármegyénk: megérkeztek a legújabb Google utcaképek

A Google Street View autói az elmúlt hetekben ismét bejárták Jász-Nagykun-Szolnok vármegye útjait, hogy frissítsék a térképszolgáltatás utcaképeit. A legújabb felvételek mostanra elérhetők, így bárki megnézheti, hogyan változtak a települések, utcák vagy épp épületek az elmúlt évekhez képest.

Most már bárki megnézheti a Google Street View autója által készített felvételeket

Fotó: Nagy Balázs

A Google Street View 2007-ben indult el az Egyesült Államokban, Magyarországon pedig 2013-ban vált elérhetővé. A szolgáltatás célja, hogy a térképhasználók ne csak felülnézetből, hanem gyakorlatilag „az utcáról” is láthassák a környezetet. A panorámaképeket speciális kamerákkal felszerelt autók készítik, de nehezen megközelíthető helyeken – például hegyvidékeken vagy sétálóutcákon – hátizsákos kamerákkal is dolgoznak.

Érdekesség, hogy a Street View kamerás autói nemcsak földi utakat járnak be: készültek már felvételek sivatagban teve hátáról, és Antarktiszon is, kutatóállomások közelében. A szolgáltatás mára szinte az egész világot lefedi, több mint 100 országban érhető el.

Sokoldalú szolgáltatás a Google Street View

Nemcsak az utazástervezésben nyújt segítséget a szolgáltatás, hanem virtuális barangolást is lehetővé tesz, akár a világ másik felén lévő városokban is. Most Szolnokot is körbejárhatja, bárhol van a nagyvilágban.