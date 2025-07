Mindenki csak ámult, amikor meglátta a varázslatos nyári kompozíciót és a sötét csodaburgonyát – videóval

Az Árokszállási Nyár egyik elmaradhatatlan, népszerű programeleme évről évre a Kertbarát Kör virág és konyhakerti termények kiállítása, melyet július 12-én, szombaton a helyi általános iskola tornatermében rendeztek meg. Ottjártunkkor nem mindennapi látvány tárult a szemünk elé.

Amikor beléptünk a csodavilág kapuján, először egy varázslatos nyártündért pillantottunk meg a fején rózsával kirakott, pávatollal díszített virágkoszorúval. A gyönyörű „hölgyet” szebbnél szebb dísznövények vették körül. A Kertbarát Kör lelkes tagjai ebben az évben is kitettek magukért, hiszen meseszép szobanövényeket, kerti virágokat, konyhakerti növényeket, terméseket és ötletes dekorációkat mutattak be, inspirációt adva a látogatóknak.

A teljesség igénye nélkül megannyi álomszép leander, hortenzia, szerelemvirág, orchidea, muskátli, pálma, szobapáfrány, muskátli, kaktusz és pozsgás kapott helyet a kiállításon. A konyhakert terményei között tökféléket, sárgarépát, uborkát, burgonyát, hagymát, paprikát és paradicsomot is felfedezhettek az érdeklődők.

Gyógy- és fűszernövényekből is bőséges volt a választék. Sokan rácsodálkoztak az egyik kosárban lévő sötét színű, lila burgonyára, amely eredetileg Dél-Amerikából származik. Mint azt megtudtuk, színét a szederben és a céklában is megtalálható antocián nevű pigment adja. Ennek köszönhetően ez a burgonyafajta erős antioxidáns hatással rendelkezik. A kékeslila húsú burgonyából is készülhet például krémleves, püré, saláta, hasábburgonya, de akár chips is. A lila burgonya érdekessége, hogy különleges színét a főzés után is megtartja.

Növénygondozási tanácsokból sem volt hiány

– Hagyományos kiállításunkkal idén is örömmel csatlakoztunk az Árokszállási Nyár programsorozatához. Hónapokig dolgoztunk a bemutatón, melyen tagjaink legszebb, legérdekesebb növényeit láthatják vendégeink – kezdte Bozsik István. A jászárokszállási Kertbarát Kör elnöke kiemelte, hogy a klímaváltozás miatt egyre több mediterrán növény sorakozik a kiállításon. Több újdonsággal készültek: egy lelkes kertbarát ötletének köszönhetően gyönyörű nyártündér installációt hoztak létre, valamint békás sarkot alakítottak ki. A kiállítás a tapasztalatok átadására is remek lehetőséget biztosított, így sok-sok hasznos növényápolási tipp, praktika cserélt gazdát.