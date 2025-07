Meghökkentő engedélyt adtak ki a Jászkunságban, skorpióevő idegen fajt hozhatott be valaki

Izgalmas tartási engedélyre ütött pecsétet nemrég a jászkunsági szakhatóság. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal nyilvános hirdetményei között olvasható, hogy „idegenhonos inváziós fajok engedélyezése” során valaki jóváhagyást kapott, hogy egy ormányos medve gazdája legyen „az állat életének végéig”.

Ormányos medve a Debreceni Állatkertben. Nem hétköznapi lény

Fotó: Czinege Melinda / Haon.hu / Forrás: MW Archívum

Befalja a skorpiót, a mérges százlábút és a dögöt

Hogy a kérelmező ki volt, és hogy hol él majd az ormányos medve, természetesen titkos. Kérdések persze felvetődnek, elsősorban az egzotikus szőrmók mibenlétéről.

Az ormányos medve Dél-Amerika lakója. A kontinens legnagyobb részén előfordul, főleg az erdőségekben, és olyannyira elterjedt, hogy nem is számít védett fajnak. A legfeljebb hét kilogrammos tömegűre növő állat nem veti meg az ember közelségét sem, olvasható Brehm: Állatok világa című művében is, hiszen felbukkanhat a városokban is, ahol a szemétben guberál.

Étrendje egyébként is figyelemre méltó. A nőstények számítanak kifinomultabb ízlésűnek, akik többnyire növényevők. Bezzeg a fiúk…! Ők a rágcsálók mellett megeszik a mérges százlábúakat, a skorpiókat, de még a dögöt is.

Egyébként is a lányok a górék ormányos medvééknél. A nőstények és utódaik tíz-húsz fős csapatokban, szigorú hierarchia szerint élnek. A hímeket csak a szaporodási időszakban tűrik meg maguk között, utóbbiak a fennmaradó időben magányosan bóklásznak a dzsungelben.

Szigorú tartási feltételek vonatkoznak az idegenhonos inváziós fajok tartására

Hogy a jászkunsági „beutazási engedélyt” fiú, avagy lány ormányos medve kapta-e, nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy – mint ahogy a kiadott engedélyből is kiderül –, arra a vonatkozó uniós rendelet alapján kerülhetett sor. Utóbbi meglehetősen szigorú. Mint az Európai Unió hivatalos oldalán olvasható, az Európai Bizottság összeállított egy listát az idegenhonos inváziós fajokról, amelyekről „megállapítást nyert, hogy betelepítése vagy behurcolása, illetve terjedése veszélyezteti vagy káros hatást gyakorol a biológiai sokféleségre és a kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatásokra”. Na, ezért a szigor. Ennek részeként – sok egyéb mellett – zárt tartást, az állat megjelölését, állandó felügyeletet, de még szabályozott takarítást és veszélyhelyzeti tervet is előír a jogszabály ilyen egyedek tartására.