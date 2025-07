Tapsvihar, tánctanítás és gálameghívás – nagy sikerrel szerepelt Lengyelországban a Tisza Táncegyüttes

Hatalmas sikerrel szerepelt Lengyelországban a Tisza Táncegyüttes, amely az International Folklore Festival SILESIA 2025 egyhetes rendezvénysorozatán vett részt moldáv, olasz, kolumbiai és lengyel táncegyüttesekkel együtt. A magyar táncosokat mindenhol lelkes közönség és szeretetteljes fogadtatás várta, a fellépéseket pedig vastaps kísérte.

Nagy sikerrel szerepelt Lengyelországban a Tisza Táncegyüttes

Forrás: Tisza Táncegyüttes Facebook-oldala

A Tisza táncegyüttes Facebook-oldalának beszámolója alapján a fesztivál első napján közel félórás műsorral mutatkoztak be a magyar táncosok, akik energikus előadásukkal azonnal belopták magukat a helyi közönség szívébe. A pozitív visszajelzések nem maradtak el, már a csütörtök esti fellépés után érkezett a hír, hogy négy koreográfiájuk is bekerült a fesztivál gálaműsorába. Ez hatalmas megtiszteltetés nemcsak az együttes, hanem Magyarország számára is.

Magyar tánctudás külföldi táncosoknak

A fesztiválon a Tisza Táncegyüttes tánctanítással is gazdagította a nemzetközi programot. A moldáv, olasz és kolumbiai csoportok nagy lelkesedéssel vettek részt a közös tánctanulásban, amely során a magyar táncstílusokkal ismerkedhettek meg. A barátságos hangulatban zajló workshopok során igazi kulturális híd épült a fellépők között.

Ünnepi mise és felvonulás Koszecinben

A táncprogramok mellett vallási és közösségi eseményeken is részt vettek a magyar táncosok, mint például a koszecini templomban a lengyel misén, majd ünnepi felvonulással járták be a város főutcáját. A magyar delegációt mindenhol nagy szeretettel és érdeklődéssel fogadták, sokan fotózkodtak, beszélgettek a fellépőkkel.

Reflektorfényben volt a Tisza Táncegyüttes a főtéren

A péntek esti előadás Częstochowa főterén zajlott, ahol több száz fős hálás közönség előtt léptek színpadra. A magyar néptánc ritmusa, az öltözékek és a dinamika ismét nagy sikert aratott. A fellépések során olyan műsorokat is bemutattak, amelyeket korábban még nem látott a helyi közönség.

Élményekkel és barátságokkal térnek haza

A fesztivál utolsó napjához érve már most biztossá vált, hogy a Tisza Táncegyüttes számára felejthetetlen hét volt ez. A fellépések, a közös tánctanítások, a baráti beszélgetések és a nemzetközi élmények mind hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők gazdagabb lélekkel és új tapasztalatokkal térjenek haza.