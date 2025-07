Legenda 1 órája

Nyolcvanon túl is éles ésszel élez az aranykoszorús szolnoki köszörűsmester

Alig marad ideje kedves hobbijára Szolnok legidősebb aktív köszörűsmesterének. A sporthorgászatban is jeleskedő, nyolcvanon túl is aktívan dolgozó Válik János Baross úti műhelye ilyentájt, tárva-nyitva fogadja az ügyfeleket, akik időnként picinyke manikűrollóval, olykor méretes baltával állítanak be hozzá.

Az idén nyolcvankettő esztendős Válik János a műhelyébe betoppanó fejszés-macsétás emberektől sem riad vissza. Hiszen jól tudja, nem megfélemlíteni térnek be hozzá, épp ellenkezőleg! Segítségre van szükségük. És ilyenkor veszi elő éles eszét és élezőgépét az aranykoszorús köszörűs. Válik János köszörűsmestert nem fogja el a rettegés, ha késsel, fejszével, vagy macsétával nyitnak be a kis műhelyébe. Évtizedek óta feni az élezésre váró eszközöket

Fotó: Mészáros Géza A jászberényi születésű Válik János legalább negyediziglen felmenői is mind köszörűsök voltak. Ám hősünk mégsem a családi hagyományt vitte tovább. Karosszéria-szerelőnek és hegesztőnek tanult, majd ugyanezen szakmák oktatójának. Húsz éven keresztül tanította kisinasait, és már-már úgy tűnt, szakiskolából megy majd nyugdíjba, mikor is 1986 karácsonyán, 83 esztendősen elhunyt a köszörűs nagybátyja. A családi hagyaték egy műhely lett, tele köszörűkövekkel. A hajdani szolnoki mentőállomás melletti üzlet Válik Jánossal ment tovább. De csak egy darabig, mert a portát elvitte a rendszerváltás, a mesterséget viszont át kellett helyezni egy másik ingatlanba. Annak is már több mint két évtizede, hogy az önkormányzati tulajdonú, Baross úti műhelyt bérli a várostól. Egy másik városi legenda, a Jani bácsinál egyetlen évvel idősebb Borzi Károly órásmester aprócska műhelyével illesztette őket össze a sors, de leginkább a jó Isten. Nyolcvanon túli legendák Szolnokon. Borzi Károly órásmester (balra) és Válik János köszörűsmester műhelye

Fotó: Mészáros Géza Válik János a humorban nem ismer tréfát A mindig vidám, különleges humorú Válik János nem tréfál, ha viccet kell mesélnie. Abból van neki legalább annyi, mint élezésre váró eszközből. De viccmesélés közben nem csak a szája jár, hanem a keze és köszörűgépe is. Nyolcvanon túl is sasszemű, precíz, pontos. Reggel 8 órakor már az ajtaján „Nyitva” táblával fogadja kifakult műszerészkabátjában a pácienseket, akiknek délután fél háromig áll a rendelkezésére. Ezután hazafelé veszi útját, megtisztálkodik és lepihen. Ma már nem túl gyakorta, de ha ereje, ideje, kedve engedi, felszereli pecabotját, és elindul horgászni. Ha valaki nem tudná, a köszörűs mesterség szezonális munka. Ugyebár télen vágnak sokan disznót. Hozzák a húsdarálókat, a bárdokat, késeket. Ha jő a tavasz, és nyílik a természet, a páciensek, főleg a férfiak hozzák a metszőollókat és láncfűrészeket, fejszéket és baltákat. A nyár a bájos hajvágó- és körömollók idénye, ilyenkor én is kicsinosítom magam minden nap, hiszen a legszebb hölgyek nyitnak be a műhelyembe. Ők is érthetően szépítik magukat a szabadságolásokra. Az ősz mindenkié. Ami szúró-, nyíró-, vágóeszköz addig kimaradt a szórásból, vagy megkopott az éle, mind itt landol a munkaasztalomon – árulta el a szakma fortélyát Válik János néhány esztendeje, amikor is őt választották meg „Az év köszörűsmesterévé” Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.

Válik János köszörűsmester Baross úti műhelye Szolnokon. Az idős szaki nyolcvankét évesen is aktívan dolgozik

