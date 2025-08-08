augusztus 30., szombat

Pecás szenzáció

8 éves kisfiú fogta ki a Tisza álomhalát

Címkék#Tisza#álomhal#amur

Akkora halat fogott a Tiszán egy kisfiú, amekkora a rutinos horgászoknak is becsületére válna.

Hatalmas amurt fogott a Tiszán Dobák Botond Pál

Fotó: Facebook.com / Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

Telibe 15 kilogrammot mutatott a mérleg, amikor ráakasztották a halat, amit Dobák Botond Pál fogott. A nyolc esztendős horgász ugyanis ekkora amurt fogott a napokban a Tiszából. Mint a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége írta, örömükre szolgál, hogy a 97 centiméter hosszú hal megfogásával a kezelésükbe tartozó vízterületen született meg ez az örök horgászemlék. Ami biztosan az volt: az amur ugyanis közismerten az egyik legharciasabban védekező halfaj hazánkban, amelynek már a kisebb példányai is alaposan megcibálják a felszerelést. És hogy egy 15 kilós állat mit művel a horgon, annak érzékeltetéséhez alább egy videó.

 

