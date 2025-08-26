augusztus 26., kedd

Nyárzáró program

1 órája

Ilyen csoda csak egyszer van egy évben Jászberényben, ezért kár lenne kihagyni

Címkék#látványetetés#fényfestés#élmény#zoo

Sötétedés után is nyitva lesz a jászberényi állatkert augusztus utolsó péntekén. Varázslatos fények és különleges élmények várják a látogatókat. Mutatjuk az Állatkertek Éjszakája részletes programját.

Illés Anita

A Jászberényi Állat- és Növénykert idén is csatlakozott az Állatkertek Éjszakája országos programsorozathoz, melynek célja az állat- és természetvédelem, valamint a felelős állattartás népszerűsítése. 

Újra itt az Állatkertek Éjszakája.
Varázslatos meseerdővé változik a jászberényi zoo augusztus 29-én. Az Állatkertek Éjszakája kicsiknek és nagyoknak egyaránt felejthetetlen élményt ígér
Fotó: Archív / Pesti József

Izgalmas programok várják a látogatatókat az Állatkertek Éjszakája jászberényi állomásán 

A jászberényi állatkertben augusztus 29-én, pénteken 19 órától egészen 23 óráig tartanak a programok. Kalandosnak ígérkezik az este: állatkerti bátorságpróba, arcfestés, fénycsapdás rovarbemutató, ugrálóvár, állatismereti minikiállítás, fényfestés, járdacsillagászat és lampionkészítés is várja a látogatókat. 

A látványetetéseken a zoo éjjel aktív lakóival lehet majd találkozni – tájékoztatott közösségi oldalán a jászberényi zoo. Az érdeklődők több helyszínen is részt vehetnek látványetetéseken: 20.30-kor az ázsiai kiskarmú vidrák, 20.50-kor az ormányos medvék kapnak ízletes vacsorát. Különleges élményt kínál a 21.10-kor kezdődő Állatok testközelben című programelem. A látványetetés 22.20-tól a vaddisznóknál folytatódik, majd 22.40-től a barna medve és a foltos hiénák kerülnek sorra. Az éjszakai program 23 óráig tart. A rendezvényre a helyszínen 19 órától az érkezések időpontjában, valamint online lehet belépőt váltani. 

 

 


 


 

