Ilyen csoda csak egyszer van egy évben Jászberényben, ezért kár lenne kihagyni

A Jászberényi Állat- és Növénykert idén is csatlakozott az Állatkertek Éjszakája országos programsorozathoz, melynek célja az állat- és természetvédelem, valamint a felelős állattartás népszerűsítése.

Varázslatos meseerdővé változik a jászberényi zoo augusztus 29-én. Az Állatkertek Éjszakája kicsiknek és nagyoknak egyaránt felejthetetlen élményt ígér

Fotó: Archív / Pesti József

Izgalmas programok várják a látogatatókat az Állatkertek Éjszakája jászberényi állomásán

A jászberényi állatkertben augusztus 29-én, pénteken 19 órától egészen 23 óráig tartanak a programok. Kalandosnak ígérkezik az este: állatkerti bátorságpróba, arcfestés, fénycsapdás rovarbemutató, ugrálóvár, állatismereti minikiállítás, fényfestés, járdacsillagászat és lampionkészítés is várja a látogatókat.

A látványetetéseken a zoo éjjel aktív lakóival lehet majd találkozni – tájékoztatott közösségi oldalán a jászberényi zoo. Az érdeklődők több helyszínen is részt vehetnek látványetetéseken: 20.30-kor az ázsiai kiskarmú vidrák, 20.50-kor az ormányos medvék kapnak ízletes vacsorát. Különleges élményt kínál a 21.10-kor kezdődő Állatok testközelben című programelem. A látványetetés 22.20-tól a vaddisznóknál folytatódik, majd 22.40-től a barna medve és a foltos hiénák kerülnek sorra. Az éjszakai program 23 óráig tart. A rendezvényre a helyszínen 19 órától az érkezések időpontjában, valamint online lehet belépőt váltani.