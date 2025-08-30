Megfagyott a levegő, amikor egy különleges hüllő tekeredett az állatorvos karjára – galériával, videóval

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg az Állatkertek Éjszakája országos programot, melyhez az elmúlt évekhez hasonlóan a Jászberényi Állat- és Növénykert is csatlakozott. A megszokottól eltérően a zoo kapuját sötétedés után sem zárták be, sőt akkor kezdődött csak igazán az élet, a látogatók egy titokzatos és izgalmas világot fedezhettek fel az éj leple alatt.

Elképesztő pillanatokat örökített meg hírportálunk fotósa az Állatkertek Éjszakája jászberényi programján. A felvételen jól látható, hogy sokan kísérték figyelemmel Dr. Venczel Edit állatorvos interaktív bemutatóját

Fotó: Pesti József

Állatkertek Éjszakája: varázslatos fényruhába öltözött a zoo

Az éjszakai program évről évre egyre több látogatót vonz a jászberényi állatkertbe. Ez idén sem volt másként. Már kapunyitás előtt hosszú sorokban várakoztak kicsik és nagyok a zoo bejáratánál, hogy egy különleges élmény részesei lehessenek. Ebben az évben a városi vadon volt a rendezvény központi témája, mely bemutatta, hogyan élnek a vadon állatai a városi környezetben. A szervezők változatos és izgalmas programelemekkel készültek. Sokakat vonzott az elmaradhatatlan bátorságpróba, a fénycsapdás rovarbemutató, de a látványetetések is nagyon népszerűek voltak.