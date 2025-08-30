2 órája
Megfagyott a levegő, amikor egy különleges hüllő tekeredett az állatorvos karjára – galériával, videóval
Mesebeli fények, hátborzongató kalandok várták a látogatókat augusztus 29-én, pénteken a jászberényi állatkertben. Rengetegen voltak kíváncsiak arra, milyen titkokat, páratlan élményeket rejt az Állatkertek Éjszakája. Mi is bepillantottunk a rejtélyes kulisszák mögé. Fotókon és videón mutatjuk az élményt.
Tizennegyedik alkalommal rendezték meg az Állatkertek Éjszakája országos programot, melyhez az elmúlt évekhez hasonlóan a Jászberényi Állat- és Növénykert is csatlakozott. A megszokottól eltérően a zoo kapuját sötétedés után sem zárták be, sőt akkor kezdődött csak igazán az élet, a látogatók egy titokzatos és izgalmas világot fedezhettek fel az éj leple alatt.
Állatkertek Éjszakája: varázslatos fényruhába öltözött a zoo
Az éjszakai program évről évre egyre több látogatót vonz a jászberényi állatkertbe. Ez idén sem volt másként. Már kapunyitás előtt hosszú sorokban várakoztak kicsik és nagyok a zoo bejáratánál, hogy egy különleges élmény részesei lehessenek. Ebben az évben a városi vadon volt a rendezvény központi témája, mely bemutatta, hogyan élnek a vadon állatai a városi környezetben. A szervezők változatos és izgalmas programelemekkel készültek. Sokakat vonzott az elmaradhatatlan bátorságpróba, a fénycsapdás rovarbemutató, de a látványetetések is nagyon népszerűek voltak.
Az estét egyebek mellett varázslatos fényfestés, járdacsillagászat, arcfestés, lampionkészítés és állatismereti minikiállítás színesítette. A legbátrabbak az éj leple alatt az egyes fajokat testközelből fedezhették fel.
Jászberényi Állatkertek ÉjszakájaFotók: Pesti József
Ormányos medve a tányéron?
Az interaktív látványetetéseken az ázsiai kiskarmú vidrák, az ormányos medvék, vaddisznók, foltos hiénák és Macika, a barna medve életmódját, viselkedését ismerhették meg a látogatók.
Az ormányos medvék kifutójánál időzve megtudtuk, hogy a Közép- és Dél-Amerikában őshonos állat mindenevő, de táplálékának nagyobb része állati eredetű. Nappal aktív, éjjel a fák lombkoronájában összegömbölyödve alszik. A majmokhoz hasonlóan nagy magabiztossággal közlekedik a vékonyabb ágakon is, mindezt egyensúlyozó eszközként használt farkának, ügyesen forgatható hátsó talpainak és hegyes karmainak köszönheti. Nevét hosszúra nyúlt, keskeny orráról kapta, melyet leginkább a táplálék megszerzésénél tud hasznosítani. Számunkra kicsit bizarr, de Dél-Amerikában az ormányos medve húsa ízletes és kedvelt alapanyagnak számít, ezért előszeretettel vadásszák, sőt helyenként ketreces tartásban tenyésztik is.