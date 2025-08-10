augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges program

1 órája

Naptárat elő! Fontos bejelentést tett közösségi oldalán a jászberényi állatkert

Címkék#kaland#naptár#dátum#esemény#zoo

Kicsik és nagyok egyik legkedveltebb nyári programjára készül a Jászberényi Állat- és Növénykert. Megvan, mikor rendezik meg az Állatkertek Éjszakája izgalmas programjait.

Illés Anita

A Jászberényi Állat- és Növénykert idén is csatlakozik az Állatkertek Éjszakája országos programsorozathoz – derült ki a zoo bejegyzéséből. 

Idén is lesz Állatkertek Éjszakája Berényben.
A Jászberényi Állat- és Növénykert idén is csatlakozik az Állatkertek Éjszakája országos programsorozathoz
Fotó: Archív Pesti József

Még nem közölték az Állatkertek Éjszakája programjait 

Örömmel osztotta meg közösségi oldalán az Állatkertek Éjszakája időpontját a jászberényi zoo. 

– A dátum 2025. augusztus 29. Írjátok be a naptárba – hívta fel követői figyelmét a közelgő eseményre az állatkert. Varázslatos esti kalandokkal készülnek, a részletes programokkal hamarosan jelentkeznek. 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu