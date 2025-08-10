Naptárat elő! Fontos bejelentést tett közösségi oldalán a jászberényi állatkert

A Jászberényi Állat- és Növénykert idén is csatlakozik az Állatkertek Éjszakája országos programsorozathoz – derült ki a zoo bejegyzéséből.

Fotó: Archív Pesti József

Még nem közölték az Állatkertek Éjszakája programjait

Örömmel osztotta meg közösségi oldalán az Állatkertek Éjszakája időpontját a jászberényi zoo.

– A dátum 2025. augusztus 29. Írjátok be a naptárba – hívta fel követői figyelmét a közelgő eseményre az állatkert. Varázslatos esti kalandokkal készülnek, a részletes programokkal hamarosan jelentkeznek.