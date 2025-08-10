Különleges program
Naptárat elő! Fontos bejelentést tett közösségi oldalán a jászberényi állatkert
Kicsik és nagyok egyik legkedveltebb nyári programjára készül a Jászberényi Állat- és Növénykert. Megvan, mikor rendezik meg az Állatkertek Éjszakája izgalmas programjait.
A Jászberényi Állat- és Növénykert idén is csatlakozik az Állatkertek Éjszakája országos programsorozathoz – derült ki a zoo bejegyzéséből.
Még nem közölték az Állatkertek Éjszakája programjait
Örömmel osztotta meg közösségi oldalán az Állatkertek Éjszakája időpontját a jászberényi zoo.
– A dátum 2025. augusztus 29. Írjátok be a naptárba – hívta fel követői figyelmét a közelgő eseményre az állatkert. Varázslatos esti kalandokkal készülnek, a részletes programokkal hamarosan jelentkeznek.
