Ilyet nem mindennap lehet látni: izomautók lepték el a jászsági falu utcáit – galériával, videóval

Ford Mustang, Cadillac, Lincoln, Corvette, Hummer, Chrysler – pazar látványban volt részük azoknak, akik a hétvégén Jászszentandrásra látogattak. Közel ötven izomautót és negyven motorkerékpárt vonultatott fel a SzentandrásV8 amerikai autós és veterán autós találkozó.

Látványos felvonulás színesítette a SzentandrásV8 amerikai autós és veterán autós találkozót Jászszentandráson. Sokan voltak kíváncsiak a gigantikus méretű gépcsodákra

Fotó: Pesti József

Mindenkit lenyűgözött az amerikai autós kiállítás

Három napon át tombolt az amerikai életérzés a jászszentandrási strandon, ahol a látogatók testközelből csodálhatták meg az ikonikus amerikai járgányokat. A Hot Rod Garage Hungary közösség és a Nemzetközi Autós Találkozók szervezőcsapata idén is változatos programokkal készült: koncertek, disco, látványos felvonulás, autós limbó, kipufogó hangnyomás mérés, felni kitartó verseny, kiállítás, autó-motor szépségverseny, éjszakai fürdőzés színesítette a találkozót, mely remek hangulatban telt. A hétvége folyamán fellépett többek között a Rock Band, a Blues Company, a Maximus Pokolgép Tribute, a Jump Rock Band, a Lázadók, a Junkies és a Kötelék zenekar is.