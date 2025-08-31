augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Gigantikus autócsodák

17 perce

Ilyet nem mindennap lehet látni: izomautók lepték el a jászság falu utcáit – galériával, videóval

Címkék#szoljon videó#Corvette#limbó#Cadillac#autó#verseny#koncert

Látványos karosszériák, benzingőz, fergeteges hangulat várta a lóerők szerelmeseit augusztus utolsó hévégéjén Jászszentandráson. A helyi termálfürdő és kemping immár második alkalommal adott otthont a SzentandrásV8 amerikai autós és veterán autós találkozónak, mely ezúttal is nagy sikert aratott.

Illés Anita

Ford Mustang, Cadillac, Lincoln, Corvette, Hummer, Chrysler – pazar látványban volt részük azoknak, akik a hétvégén Jászszentandrásra látogattak. Közel ötven izomautót és negyven motorkerékpárt vonultatott fel a SzentandrásV8 amerikai autós és veterán autós találkozó. 

Amerikai autók lepték el a falut.
Látványos felvonulás színesítette a SzentandrásV8 amerikai autós és veterán autós találkozót Jászszentandráson. Sokan voltak kíváncsiak a gigantikus méretű gépcsodákra
Fotó: Pesti József

Mindenkit lenyűgözött az amerikai autós kiállítás 

Három napon át tombolt az amerikai életérzés a jászszentandrási strandon, ahol a látogatók testközelből csodálhatták meg az ikonikus amerikai járgányokat. A Hot Rod Garage Hungary közösség és a Nemzetközi Autós Találkozók szervezőcsapata idén is változatos programokkal készült: koncertek, disco, látványos felvonulás, autós limbó, kipufogó hangnyomás mérés, felni kitartó verseny, kiállítás, autó-motor szépségverseny, éjszakai fürdőzés színesítette a találkozót, mely remek hangulatban telt. A hétvége folyamán fellépett többek között a Rock Band, a Blues Company, a Maximus Pokolgép Tribute, a Jump Rock Band, a Lázadók, a Junkies és a Kötelék zenekar is. 

Veterán találkozó Jászszentandráson

Fotók: Pesti József

 

