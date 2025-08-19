augusztus 19., kedd

Huba névnap

Augusztus 20.

1 órája

Egyszerre az égen a szolnoki helikopterek és a Gripenek: erre készülnek – videóval

Címkék#augusztus 20#Budapest#helikopter#légiparádé

Idén is légi bemutatóval készül a honvédség augusztus 20-án Budapesten. A Duna felett a szolnoki helikopterdandár gépei is megjelennek.

Kiss Ádám

Augusztus 20-án ismét látványos katonai légiparádéval ünnepel az ország Budapesten, a Duna felett. A bemutatón a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár is képviselteti magát, méghozzá a legmodernebb Airbus H145M és H225M helikopterek mellett a klasszikus Mi-17 és Mi-24 forgószárnyasokat is megcsodálhatják a nézők.

augusztus 20, légiparádé
Szolnoki helikopterek is részt vesznek az augusztus 20-i légiparádén
Fotó: Illusztráció / Bencsik Ádám

A Magyar Honvédség kiképzőgépei, valamint több szállító- és vadászgép is felszáll, köztük Gripenek, Airbus A319, Falcon 7X és az új Embraer KC–390. A program főpróbáját augusztus 19-én 14 órától tartják, ekkor is több alkalommal lehet majd hallani és látni a katonai gépeket Budapest felett.

Látványos program augusztus 20-án

A hagyományos légi parádét pedig augusztus 20-án, 9 órai kezdettel tartják a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon, amelyeket az esemény honlapja szerint a pesti és budai rakpartokról lehet megtekinteni.

A szolnoki helikopteres bemutató viszont idén is elmarad.

 

