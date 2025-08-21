29 perce
Káprázatos lézerparádé és tűztánc koronázta meg az ünnepet a Jászság fővárosában – galériával, videóval
Hagyományosan szentmisével kezdődött az államalapítás ünnepe Jászberényben. Az augusztus 20-i városi emlékezést követően délután színes családi programkavalkád várta az érdeklődőket a Margit-szigeten. Tűzijáték helyett látványos lézershow és tűztánc zárta a rendezvényt.
Augusztus 20-án a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplomban szentmisével kezdődött a Szent István-napi programsorozat Jászberényben. Tűzijáték helyett alternatív programelemmel készültek a szervezők.
Lenyűgöző show zárta a programot augusztus 20-án
A városi ünnepségen Magyar Zsolt, a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium történelemtanára mondott ünnepi beszédet. Az új kenyeret Szántó József címzetes apát, plébános szentelte meg, majd Mező Istvánné református lelkész asszony igei áldása következett. A műsorban közreműködött a Resti Kornél zenekar és a Jászsági Hagyományőrző Egylet. A Margit-szigeten délután három órától egészen 22 óráig zajlottak az események.
Augusztus 20-i ünnepség JászberénybenFotók: Pesti József
Nagy népszerűségnek örvendett a Tarisznyás Műhely játékparkja, az Utazó játéktár, a Hungarikum játékok és kézműves foglalkozások is vonzották a gyermekes családokat. A Katlan színpadon a Bogárháton előadói tartottak interaktív, öko-érzékenyítő mesés előadást Katica és a bogárgyerekek történetéről. A Nagyszínpadon egymást váltották a fellépők: Csikó Dávid és zenekara, a Mystery Gang és a Crazy Little Queen Tribute Band koncertje szórakoztatta a közönséget
Sokak örömére idén sem volt tűzijáték, helyette káprázatos lézershow és a Mandala of Fire fergeteges tűzzsonglőr műsora koronázta meg a Szent István-napi programsorozatot.
Kiváló szakemberekre lehet büszke Jászfényszaru, őket díjazták a nemzeti ünnep alkalmából – galériával, videóval
Ezernyi színben ragyogott fel az ég Szolnok felett, képeken és videón mutatjuk az augusztus 20-i tűzijátékot