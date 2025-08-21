Káprázatos lézerparádé és tűztánc koronázta meg az ünnepet a Jászság fővárosában – galériával, videóval

Nagy népszerűségnek örvendett a Tarisznyás Műhely játékparkja, az Utazó játéktár, a Hungarikum játékok és kézműves foglalkozások is vonzották a gyermekes családokat. A Katlan színpadon a Bogárháton előadói tartottak interaktív, öko-érzékenyítő mesés előadást Katica és a bogárgyerekek történetéről. A Nagyszínpadon egymást váltották a fellépők: Csikó Dávid és zenekara, a Mystery Gang és a Crazy Little Queen Tribute Band koncertje szórakoztatta a közönséget

Sokak örömére idén sem volt tűzijáték, helyette káprázatos lézershow és a Mandala of Fire fergeteges tűzzsonglőr műsora koronázta meg a Szent István-napi programsorozatot.