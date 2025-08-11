2 órája
Rengeteg értékes holmi gazdát cserélt a rendhagyó szolnoki vásáron – galériával
Ismét megrendezték a BörzéDay-t Szolnokon, ezúttal a Helyi Termékek Vásárával együtt. Babaruhákat és játékokat lehetett adni-venni.
Fotó: Kiss János
Vasárnap ismét babaruha- és játékvásárt rendeztek a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ régi szárnyának aulájában.
A Helyi Termékek Vásárával egy időben megrendezett BörzéDay-en baba- és gyermekruha, gyermekjátékok és kiegészítők közül válogathattak az érdeklődők. Rengeteg holmi sorakozott az asztalokon, a nézelődők, vásárlók pedig sorra érkeztek és válogattak a már használt, de még bőven használható, jó minőségű termékek között.
Sok család a csemetéikkel érkezett, hogy együtt tekintsék meg az óriási választékot.
Börzé Day Szolnokon 2025. augusztusábanFotók: Kiss János
