Rengeteg értékes holmi gazdát cserélt a rendhagyó szolnoki vásáron – galériával

Vasárnap ismét babaruha- és játékvásárt rendeztek a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ régi szárnyának aulájában.

A Helyi Termékek Vásárával egy időben megrendezett BörzéDay-en baba- és gyermekruha, gyermekjátékok és kiegészítők közül válogathattak az érdeklődők. Rengeteg holmi sorakozott az asztalokon, a nézelődők, vásárlók pedig sorra érkeztek és válogattak a már használt, de még bőven használható, jó minőségű termékek között.

Sok család a csemetéikkel érkezett, hogy együtt tekintsék meg az óriási választékot.