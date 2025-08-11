augusztus 11., hétfő

Rengeteg értékes holmi gazdát cserélt a rendhagyó szolnoki vásáron – galériával

Ismét megrendezték a BörzéDay-t Szolnokon, ezúttal a Helyi Termékek Vásárával együtt. Babaruhákat és játékokat lehetett adni-venni.

Kiss János
Fotó: Kiss János

Vasárnap ismét babaruha- és játékvásárt rendeztek a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ régi szárnyának aulájában.

A Helyi Termékek Vásárával egy időben megrendezett BörzéDay-en baba- és gyermekruha, gyermekjátékok és kiegészítők közül válogathattak az érdeklődők. Rengeteg holmi sorakozott az asztalokon, a nézelődők, vásárlók pedig sorra érkeztek és válogattak a már használt, de még bőven használható, jó minőségű termékek között.

Sok család a csemetéikkel érkezett, hogy együtt tekintsék meg az óriási választékot.

Börzé Day Szolnokon 2025. augusztusában

Fotók: Kiss János

 

 

 

