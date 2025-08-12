„Csak azért is” megrendezik a népszerű programot Szolnokon – íme, a részletek!

Az akció az őszi Európai Mobilitási Héthez kapcsolódott, ám a jászkunsági vármegyeszékhelyen az utóbbi időben évente már két alkalommal is sort kerítettek a helyiek reggeli felfrissülését célzó programra. A jelenlegi városvezetés már nem áldoz erre az eseményre. Ám két civil szervezet összefogásából az idei első Bringás Reggelit már júniusban az önkormányzat támogatása nélkül is sikerült megrendezni, a tradicionálisabbat, a szeptemberit pedig most kedden beharangozni.

Ádám Csaba (balra) és Mohi Márk önkormányzati képviselők jelentették be, hogy két civil szervezet együttműködésével szeptember 16-án megrendezik Szolnokon az ősszel hagyományos Bringás Reggelit

Fotó: Mészáros János

A Mohi Márk képviselőhöz köthető Ifjúság Egészséges Életéért Alapítvány, valamint az Ádám Csaba városatya által jegyzett Tallinn-Alcsi Városrészért Egyesület az ősz eleji Bringás Reggeli kapcsán a kedd reggel tartott sajtótájékoztatón számoltak be a részletekről.

Ősszel tartják a tizenharmadik Bringás Reggelit

– Nem maradhat el a sokak által évről évre szeptemberben várt Bringás Reggeli Szolnokon – hangsúlyozták.

– Az egy hónap múlva sorra kerülő tizenharmadik reggeli kerékpáros találkozó közül az utóbbi kettő megszervezését vállalta be a két helyi civil szervezet, mert azt tartjuk, hogy ez az esemény is erősíti a városlakók lokálpatriotizmusát, szolnokiságát. Már érdemes a naptárakba bejegyezni, miszerint az őszi Bringás Reggelire szeptember 16-án reggeli 6 óra 30 perctől várjuk a frissen ébredőket. Azokat, akik két keréken indulnak munkába, azokat, akik a gyermeküket kísérik kerékpárral az iskolába, és mindazon bringával közlekedőket, akiket pillanatra megállíthatunk és megtisztelhetünk egy csésze kávéval, teával, hűsítővel, és pogácsával, fánkkal, járműregisztrációval – jelezték jó előre az ősz eleji szolnoki programot Mohi Márk és Ádám Csaba önkormányzati képviselők.