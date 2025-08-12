augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bringázz a munkába!

46 perce

„Csak azért is” megrendezik a népszerű programot Szolnokon – íme, a részletek!

Címkék#Bringás reggeli#napindító#kerékpár#program

A Bringás Reggeli elnevezésű egészségmegőrző, pénztárcakímélő és a kerékpározás népszerűsítését hirdető eseményt Szolnok önkormányzata hosszú évek óta megrendezte. Erre (sincs) most forrása. Viszont akadt két civil szervezet, mely nem hagyja „porosodni a kerékpártárolókban” a bicajokat. Lesz Bringás Reggeli – mutatjuk, hogy mikor!

Mészáros Géza

Az akció az őszi Európai Mobilitási Héthez kapcsolódott, ám a jászkunsági vármegyeszékhelyen az utóbbi időben évente már két alkalommal is sort kerítettek a helyiek reggeli felfrissülését célzó programra. A jelenlegi városvezetés már nem áldoz erre az eseményre. Ám két civil szervezet összefogásából az idei első Bringás Reggelit már júniusban az önkormányzat támogatása nélkül is sikerült megrendezni, a tradicionálisabbat, a szeptemberit pedig most kedden beharangozni.

Szeptember 16-án Bringás Reggeli lesz Szolnokon
Ádám Csaba (balra) és Mohi Márk önkormányzati képviselők jelentették be, hogy két civil szervezet együttműködésével szeptember 16-án megrendezik Szolnokon az ősszel hagyományos Bringás Reggelit 
Fotó: Mészáros János

A Mohi Márk képviselőhöz köthető Ifjúság Egészséges Életéért Alapítvány, valamint az Ádám Csaba városatya által jegyzett Tallinn-Alcsi Városrészért Egyesület az ősz eleji Bringás Reggeli kapcsán a kedd reggel tartott sajtótájékoztatón számoltak be a részletekről.

Ősszel tartják a tizenharmadik Bringás Reggelit

– Nem maradhat el a sokak által évről évre szeptemberben várt Bringás Reggeli Szolnokon – hangsúlyozták.

– Az egy hónap múlva sorra kerülő tizenharmadik reggeli kerékpáros találkozó közül az utóbbi kettő megszervezését vállalta be a két helyi civil szervezet, mert azt tartjuk, hogy ez az esemény is erősíti a városlakók lokálpatriotizmusát, szolnokiságát. Már érdemes a naptárakba bejegyezni, miszerint az őszi Bringás Reggelire szeptember 16-án reggeli 6 óra 30 perctől várjuk a frissen ébredőket. Azokat, akik két keréken indulnak munkába, azokat, akik a gyermeküket kísérik kerékpárral az iskolába, és mindazon bringával közlekedőket, akiket pillanatra megállíthatunk és megtisztelhetünk egy csésze kávéval, teával, hűsítővel, és pogácsával, fánkkal, járműregisztrációval – jelezték jó előre az ősz eleji szolnoki programot Mohi Márk és Ádám Csaba önkormányzati képviselők.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu