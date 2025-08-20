augusztus 20., szerda

Horgászat

1 órája

Nagy fordulatot vett a családi pecázás, amikor különleges állatot fogott az idős asszony

Címkék#horgászat#süllő#hőség

Aligha ezt remélte a hőségben a Tisza-tóra érkező família.

Rózsa Róbert

Rekkenő hőséget, már-már trópusi időjárást hozott az előző hét Magyarország egész területére. Mi tagadás, nem a legideálisabb horgászidő. Ám a szerencsés, avagy felkészült pecásoknak még az ilyen időkben is jut szép fogás a szákba.

Épp így járt Kiss Tiborné is, aki családjával Budapestről érkezett horgászni a tározóra néhány napja. A forróság ellenére pedig egy gyönyörű fogással lett gazdagabb. Mint a Mohosz Tisza-tavi kirendeltsége a minap közösségi oldalán írta, az asszony egy három kilós, 62 centis süllőt zsákmányolt a közös családi pecán.

 

