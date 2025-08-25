35 perce
Tömegével készültek a szelfik a mókás show sztárjaival, de más érdekesség is történt a családi napon
Újra élettel, vidám társaságokkal telt meg a Vadaspark augusztus 23-án szombaton Jászalsószentgyörgyön. A természet ölelésében immár negyedik alkalommal rendezték meg a Polgárőr Családi Napot, mely gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt tartalmas kikapcsolódást kínált. A rendezvényen az is kiderült, ki kapta idén a Jászalsószentgyörgy Községért Díjat.
Élmény, közösség és színes programkavalkád várta a IV. Polgárőr Családi Nap résztvevőit szombaton Jászalsószentgyörgyön a Vadasparkban. Sporthorgászattal startolt a rendezvény reggel 8 órakor az Erzsébet malom mellett található horgásztónál, ahol a gyerekektől a felnőttekig mindenki próbára tehette tudását és kitartását.
Remek hangulatban telt a negyedik családi nap
A csülökfőző versenyre 24 csapat nevezett. A lelkes fakanálforgatók reggel 7.30-tól gyülekeztek a Vadasparkban. Miután elfoglalták helyeiket, gondosan előkészítették és főzték a laktató csülkös ételeket. Közben a remek hangulatról Seres Jani zenész is gondoskodott. A bográcsokban rotyogó finomságok illata és a változatos programok egyre több családot csalogattak ki a parkba. Sokakat vonzott a Jászalsószentgyörgy KSE Öregfiúk és az Ifjúsági csapat barátságos labdarúgó mérkőzése, de népszerű volt többek között az ugrálóvár, az eurobungee, az íjászkodás, a népi játszótér, a lovagoltatás és az arcfestés is. A Jászberényi Rendőrkapitányság standjánál a bűn- és baleset-megelőzés került fókuszba tesztek, totók és játékos feladatok segítségével.
Kora délután egymást követték a színpadi előadások a Dalma Dance Tánccsoport, a Szent György Katolikus Általános Iskola citerazenekara, a Szentgyörgy Hangjai Kórus, valamint Keskeny Zsolt és zenekara közreműködésével. A helyi művészek, tehetségek bemutatkozását követően Bing Nyuszi és Soula fergeteges interaktív gyermekműsora varázsolta el a kicsiket. Bing Nyuszit és barátját örömmel vette körbe a közönség, a zenés produkció során mókás szelfik készültek.
Az eredményhirdetést követően Éva és Tamás retro partyjával folytatódott a program, majd Reunion és a Smart Zenekar lépett színpadra. A tűzijáték előtt Laczlavik Ildikó polgármester ünnepélyesen átadta a Jászalsószentgyörgy Községért Díjat, melyet ebben az évben Marton Rita, a Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület titkára, oszlopos tagja vehetett át. Az éjfélig tartó családi napot a Groovehouse és ElNino koncertje zárta.
IV. Polgárőr Családi Nap JászalsószentgyörgyönFotók: Pesti József
Főzőerseny eredménye:
1. Torkos osztag
2. Öregfiúk
3. P. Sanyi SE
A pálinkamustrán mintegy 53 mintából választották ki a legjobb nedűket, az abszolút győztes Pesti Róbert 2024-es szilvapálinkája lett. A horgászversenyen 24 pecás vett részt, a gyermek kategória legjobbjának Szita Kornél bizonyult, míg a felnőttek versenyét Milek Lóránd nyerte.
Ezt látni kell! Összművészeti élményekből nyílt izgalmas kiállítás a moziban
24 órán át horgásztak Tiszapüspökiben – nem hinné, milyen hal hozta a legjobb mérleget!