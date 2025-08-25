Tömegével készültek a szelfik a mókás show sztárjaival, de más érdekesség is történt a családi napon

Élmény, közösség és színes programkavalkád várta a IV. Polgárőr Családi Nap résztvevőit szombaton Jászalsószentgyörgyön a Vadasparkban. Sporthorgászattal startolt a rendezvény reggel 8 órakor az Erzsébet malom mellett található horgásztónál, ahol a gyerekektől a felnőttekig mindenki próbára tehette tudását és kitartását.

Bing Nyuszi és barátja, Soula felrobbantotta a nézőteret a Polgárőr Családi Napon Jászalsószentgyörgyön Fotó: Pesti József

Remek hangulatban telt a negyedik családi nap

A csülökfőző versenyre 24 csapat nevezett. A lelkes fakanálforgatók reggel 7.30-tól gyülekeztek a Vadasparkban. Miután elfoglalták helyeiket, gondosan előkészítették és főzték a laktató csülkös ételeket. Közben a remek hangulatról Seres Jani zenész is gondoskodott. A bográcsokban rotyogó finomságok illata és a változatos programok egyre több családot csalogattak ki a parkba. Sokakat vonzott a Jászalsószentgyörgy KSE Öregfiúk és az Ifjúsági csapat barátságos labdarúgó mérkőzése, de népszerű volt többek között az ugrálóvár, az eurobungee, az íjászkodás, a népi játszótér, a lovagoltatás és az arcfestés is. A Jászberényi Rendőrkapitányság standjánál a bűn- és baleset-megelőzés került fókuszba tesztek, totók és játékos feladatok segítségével.

Kora délután egymást követték a színpadi előadások a Dalma Dance Tánccsoport, a Szent György Katolikus Általános Iskola citerazenekara, a Szentgyörgy Hangjai Kórus, valamint Keskeny Zsolt és zenekara közreműködésével. A helyi művészek, tehetségek bemutatkozását követően Bing Nyuszi és Soula fergeteges interaktív gyermekműsora varázsolta el a kicsiket. Bing Nyuszit és barátját örömmel vette körbe a közönség, a zenés produkció során mókás szelfik készültek.

Az eredményhirdetést követően Éva és Tamás retro partyjával folytatódott a program, majd Reunion és a Smart Zenekar lépett színpadra. A tűzijáték előtt Laczlavik Ildikó polgármester ünnepélyesen átadta a Jászalsószentgyörgy Községért Díjat, melyet ebben az évben Marton Rita, a Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület titkára, oszlopos tagja vehetett át. Az éjfélig tartó családi napot a Groovehouse és ElNino koncertje zárta.