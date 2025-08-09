augusztus 9., szombat

Különleges desszert

4 órája

A hagyomány íze egy szeletben – megkóstoltuk a Csángó Fesztivál tortáját, rabul ejtőnek találtuk

Címkék#szilva tánc#cukrászda#hagyomány#puliszka#desszert

A Magyarországon egyedülálló programsorozat gasztronómiájában is megjelenik a hagyomány. Egy jászberényi cukrászda saját recept alapján idén elkészítette a Csángó Fesztivál tortáját, melyet mi is megkóstoltunk.

Illés Anita

A Szilva Tánc névre keresztelt torta lett a Csángó Fesztivál hivatalos desszertje, melyet a jászberényi Puncs Cukrászda álmodott meg. A különleges sütemény a Csángóföld hagyományos ízvilágát idézi. És hogy milyen? Egy szóval jellemezve: mennyei. 

Mennyei lett a Csángó Fesztivál tortája.
A jászberényi Puncs Cukrászda által készített Szilva Tánc névre keresztelt torta lett a Csángó Fesztivál hivatalos desszertje 
Fotó: Beküldött

Mennyei lett a Csángó Fesztivál tortája

A Szilva Tánc alapja az aranyló puliszka, amit erdélyi szilvalekvár és selymes vaníliás túrókrém rétegez, tetejét pedig fűszeres szilvazselé borítja.  Már az első falat rabul ejtett. Ízvilága harmonikus, megjelenése egyszerű, a Csángó Fesztivál logójával díszített. A mennyei édességet saját recept alapján készítette el a Puncs csapata, hagyománnyal és szeretettel édesítve. A fesztivál ideje alatt, augusztus 10-ig kínálják amíg a készlet tart, szóval érdemes sietni. 


 


 


 

