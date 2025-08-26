1 órája
Így nőtt fel Emká, Jászberény kedvence
Három éve egy árokparton találták, ma pedig már a jászberényi közutas család szíve-lelke Emká, a fekete kiskutya, akinek nyüszítése egy egész közösséget mozdított meg. A gondoskodásnak és a felé áradó szeretetnek köszönheti, hogy az apró, reszkető csöppségből vidám, kiegyensúlyozott felnőtt kutya lett, aki minden nap mosolyt csal a kollégák arcára.
Három éve egy apró fekete kölyökkutyára találtak Jászberényben, az árokparton nyüszögve, kilátástalannak tűnő helyzetben. A Magyar Közút jászberényi munkatársai pedig nem hagyták ott, hazavitték, megetették, orvoshoz vitték, és gondoskodtak róla, így Emká az életük része lett, és hamarosan mindannyiuk szívéhez hozzánőtt.
Emká története
2022 júniusában egy út menti árokból érkezett a nyüszítő hang, melynek egy alig egykilós, fekete kiskutya volt a forrása. A közutasok azonnal közbeavatkoztak, gondoskodtak róla, majd eldöntötték, hogy közösen nevelik fel.
A névről közösségi szavazás döntött, a „magyar közút” rövidített MK-je lett az “Emká” – így született a név, amit aztán hivatalossá tettek.
Emká szabadon közlekedett az irodában, napi 30–40 munkatárs simogathatta, vidámságot csempészett a hétköznapokba, sőt nem egyszer „csapatépítő trénerként” emlegették.
Két év alatt Emkából egészséges, kiegyensúlyozott felnőtt kutya lett, aki azóta is védelmezi a telephelyet, de barát mindenkivel, aki naponta találkozik vele.
2024 nyarán Emkát „új öltözékbe” öltöztették: nyári frizurát kapott – formásabb, bohókásabb megjelenést. A változásról videó is készült.
Emberi történet, kutyabarát életöröm
Emká nemcsak egy kutya, ő élő példa arra, mit jelent felelősen gondoskodni egy kis lélekről. A Tiszamenti Vegyiművek korszakát idéző retro világban találtak rá, és azóta, három évvel később, ő maga lett a közösség kabalája. A vidám csaholás, a dorombolás, a szeretet, mindennapi része lett a közutasok életének.
A Kutyák Világnapja remek alkalom, hogy megmutassuk, minden kutyának jár a szeretet, az esély egy biztonságos otthonra és gondoskodásra. Emká ezt megkapta, és most ő adja vissza.
