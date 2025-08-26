Így nőtt fel Emká, Jászberény kedvence

Három éve egy apró fekete kölyökkutyára találtak Jászberényben, az árokparton nyüszögve, kilátástalannak tűnő helyzetben. A Magyar Közút jászberényi munkatársai pedig nem hagyták ott, hazavitték, megetették, orvoshoz vitték, és gondoskodtak róla, így Emká az életük része lett, és hamarosan mindannyiuk szívéhez hozzánőtt.

Emká azóta felnőtt

Forrás: Magyar közút

Emká története

2022 júniusában egy út menti árokból érkezett a nyüszítő hang, melynek egy alig egykilós, fekete kiskutya volt a forrása. A közutasok azonnal közbeavatkoztak, gondoskodtak róla, majd eldöntötték, hogy közösen nevelik fel.

A névről közösségi szavazás döntött, a „magyar közút” rövidített MK-je lett az “Emká” – így született a név, amit aztán hivatalossá tettek.

Emká szabadon közlekedett az irodában, napi 30–40 munkatárs simogathatta, vidámságot csempészett a hétköznapokba, sőt nem egyszer „csapatépítő trénerként” emlegették.

Két év alatt Emkából egészséges, kiegyensúlyozott felnőtt kutya lett, aki azóta is védelmezi a telephelyet, de barát mindenkivel, aki naponta találkozik vele.

2024 nyarán Emkát „új öltözékbe” öltöztették: nyári frizurát kapott – formásabb, bohókásabb megjelenést. A változásról videó is készült.

Emberi történet, kutyabarát életöröm

Emká nemcsak egy kutya, ő élő példa arra, mit jelent felelősen gondoskodni egy kis lélekről. A Tiszamenti Vegyiművek korszakát idéző retro világban találtak rá, és azóta, három évvel később, ő maga lett a közösség kabalája. A vidám csaholás, a dorombolás, a szeretet, mindennapi része lett a közutasok életének.

A Kutyák Világnapja remek alkalom, hogy megmutassuk, minden kutyának jár a szeretet, az esély egy biztonságos otthonra és gondoskodásra. Emká ezt megkapta, és most ő adja vissza.