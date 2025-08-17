A birka mellett az őzpörkölt volt a nyerő a jászágói falunapon

A település jelentős eseményén ünnepi köszöntőt mondott Pócs János országgyűlési képviselő, Borbás Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke és Mozsár Lászlóné polgármester.

Az összejövetelen az előző évekhez hasonlóan idén is ketten vehették át az önkormányzat által adományozott elismeréseket. Jászágó Községért kitüntetésben részesült Kiss Lászlóné és Sinkó Ilona. Mindketten aktív tagjai az Ágóiak Baráti Egyesületének. Kerek évszámos véradók ezúttal heten voltak, akik közül kiemelkedett Bognár Józsefné negyvenszeres segítségnyújtása.

A téren felállított színpadon egymást váltották a fellépők, akik énekkel, tánccal szórakoztatták a közönséget. Az esti eredményhirdetésen az is kiderült, hogy a szakmai zsűri szerint a birkafőző versenyen Gál Viktor, egyéb kategóriában pedig Papp- Agro KFT őzpörköltje ért első helyet. Az Etna zenekar koncertje után éjfél körül retro disco zárta a jól sikerült rendezvényt.