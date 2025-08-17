augusztus 17., vasárnap

A birka mellett az őzpörkölt volt a nyerő a jászágói falunapon

Remek kikapcsolódást nyújtott idén is a település évente megrendezendő eseménye. Falunap Jászágón: mutatjuk, mi történt!

Pesti József

Hagyományosan ünnepi szentmisével a Jézus Szíve templomban, majd a Művelődési Házban kiállításmegnyitóval kezdődött szombaton délelőtt a 27. falunap Jászágón.

Kiállításmegnyitóval kezdődött szombaton délelőtt a 27. falunap Jászágón.
Falunap Jászágón: Dobos Sándor alpolgármester és Mozsár Lászlóné polgármester között a Jászágó Községért díjazottjai, balról Kiss Lászlóné és Sinkó Ilona
Fotó: Pesti József

Falunap Jászágón: a nagy hőség sem riasztotta vissza a helyieket

Az évenként augusztus 20-a környékén esedékes rendezvény délután egy órakor főzőversennyel és pálinkamustrával folytatódott. Érkezésünkkor már kellemes illatok árasztották el a Kókai téri parkot, ahol a nagy hőség ellenére 36 bográcsban rotyogott a finomabbnál finomabb étel. 

Falunap Jászágón

Fotók: Pesti József

A település jelentős eseményén ünnepi köszöntőt mondott Pócs János országgyűlési képviselő, Borbás Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke és Mozsár Lászlóné polgármester.

Az összejövetelen az előző évekhez hasonlóan idén is ketten vehették át az önkormányzat által adományozott elismeréseket. Jászágó Községért kitüntetésben részesült Kiss Lászlóné és Sinkó Ilona. Mindketten aktív tagjai az Ágóiak Baráti Egyesületének. Kerek évszámos véradók ezúttal heten voltak, akik közül kiemelkedett Bognár Józsefné negyvenszeres segítségnyújtása.

A téren felállított színpadon egymást váltották a fellépők, akik énekkel, tánccal szórakoztatták a közönséget. Az esti eredményhirdetésen az is kiderült, hogy a szakmai zsűri szerint a birkafőző versenyen Gál Viktor, egyéb kategóriában pedig Papp- Agro KFT őzpörköltje ért első helyet. Az Etna zenekar koncertje után éjfél körül retro disco zárta a jól sikerült rendezvényt.

 

