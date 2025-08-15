Veterán járműtalálkozó, TNT és Tóth Gabi is fellép – itt a nyár egyik legpezsgőbb fesztiválja

A Fény Napok és Fesztivál keretében augusztus 16-én, szombaton 19 órakor éjszakai horgászversenyt tartanak a kalapgyári tavaknál. Augusztus 17-én, vasárnap 9 órától veterán járműtalálkozóval indul a fesztivál második napja.

Idén is színes programkavalkáddal várja a látogatókat a Fény Napok és Fesztivál Jászfényszarun

Fotó: Archív Pesti József

Sztárfellépők a Fény Napok és Fesztivál színpadán

10.30-tól 15.30-ig városnéző retro kisbusz járja az utcákat, félóránként a templomtól indul. 14 órától a Sárkánygödör Vigadalom, 15 órától Velvet Vice koncert lesz a Pagodánál. A veterán járművek látványos felvonulása 16 órakor kezdődik. A Kicsi Gesztenye Klub gyermekkoncertje 19 órától szórakoztatja a kicsiket, majd 20 órakor Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence ad nagy koncertet. Augusztus 19-én, hétfőn délután XI. Jászfényszarui Művésztelep kiállításának megnyitójával folytatódik a programsorozat a művelődési házban, melyet a Szent István napi díszünnepség követ. A Bedekovich sétányon 20.30-kor a TNT lép színpadra, a tűzijáték 22 órakor kezdődik. A nap hatalmas bulival ér véget DJ Fáczánnal. Augusztus 20-án, szerdán Szent István napján 8 órakor ünnepi szentmisét tartanak a templomban. A kemence ünnepe 16 órakor kezdődik a tájházban.