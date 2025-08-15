augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzijáték is lesz

54 perce

Veterán járműtalálkozó, TNT és Tóth Gabi is fellép – itt a nyár egyik legpezsgőbb fesztiválja

Címkék#Tóth Gabi#TNT#horgászverseny#gyermekkoncert

Nagyszabású programkavalkádra készülnek Jászfényszarun. Éjszakai horgászversennyel startol a Fény Napok és Fesztivál, mely idén is minden korosztálynak tartalmas kikapcsolódást kínál.

Illés Anita

A Fény Napok és Fesztivál keretében augusztus 16-én, szombaton 19 órakor éjszakai horgászversenyt tartanak a kalapgyári tavaknál. Augusztus 17-én, vasárnap 9 órától veterán járműtalálkozóval indul a fesztivál második napja. 

Pénteken startol a Fény Napok és Fesztivál
Idén is színes programkavalkáddal várja a látogatókat a Fény Napok és Fesztivál Jászfényszarun
Fotó: Archív Pesti József

Sztárfellépők a Fény Napok és Fesztivál színpadán

10.30-tól 15.30-ig városnéző retro kisbusz járja az utcákat, félóránként a templomtól indul. 14 órától a Sárkánygödör Vigadalom, 15 órától Velvet Vice koncert lesz a Pagodánál. A veterán járművek látványos felvonulása 16 órakor kezdődik. A Kicsi Gesztenye Klub gyermekkoncertje 19 órától szórakoztatja a kicsiket, majd 20 órakor Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence ad nagy koncertet. Augusztus 19-én, hétfőn délután XI. Jászfényszarui Művésztelep kiállításának megnyitójával folytatódik a programsorozat a művelődési házban, melyet a Szent István napi díszünnepség követ. A Bedekovich sétányon 20.30-kor a TNT lép színpadra, a tűzijáték 22 órakor kezdődik. A nap hatalmas bulival ér véget DJ Fáczánnal. Augusztus 20-án, szerdán Szent István napján 8 órakor ünnepi szentmisét tartanak a templomban. A kemence ünnepe 16 órakor kezdődik a tájházban. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu