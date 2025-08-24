augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ilyen még nem volt!

2 órája

Felcsaptak a lángok Szolnok belvárosában, a legjobb tűzoltók érkeztek a helyszínre – galériával, videóval

Címkék#szoljon videó#Tiszai hajósok#tűzoltás#FireFit Hungary#tér#verseny

Komoly verseny, izgalmas futamok: látványos tűzoltófesztivált rendeznek a szolnoki Tiszai hajósok terén.

Nagy Balázs
Felcsaptak a lángok Szolnok belvárosában, a legjobb tűzoltók érkeztek a helyszínre – galériával, videóval

Látványos futamokkal indult a nagyszabású tűzoltófesztivál a Tiszai Hajósok terén

Fotó: Nagy Balázs

A Magyar Tűzoltósport Egyesület nagyszabású tűzoltófesztivált szervezett a vármegyeszékhelyen. Az esemény keretében megrendezik a FireFit Hungaryt és az országban először Szolnokra érkezik a FireFit Európa-bajnokság is, melynek keretében a kontinens különböző pontjáról származó 250 versenyző méri össze tudását a kialakított ügyességi pályán. A Tiszai Hajósok terén felállított létesítményben már hétközben látványos futamokat tartottak a versenyzők, a megméretés még vasárnap is tart.

FireFit Európa-bajnokság Szolnokon

Fotók: Nagy Balázs

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu