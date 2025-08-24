1 órája
Felcsaptak a lángok Szolnok belvárosában, a legjobb tűzoltók érkeztek a helyszínre – galériával, videóval
Komoly verseny, izgalmas futamok: látványos tűzoltófesztivált rendeznek a szolnoki Tiszai hajósok terén.
Látványos futamokkal indult a nagyszabású tűzoltófesztivál a Tiszai Hajósok terén
Fotó: Nagy Balázs
A Magyar Tűzoltósport Egyesület nagyszabású tűzoltófesztivált szervezett a vármegyeszékhelyen. Az esemény keretében megrendezik a FireFit Hungaryt és az országban először Szolnokra érkezik a FireFit Európa-bajnokság is, melynek keretében a kontinens különböző pontjáról származó 250 versenyző méri össze tudását a kialakított ügyességi pályán. A Tiszai Hajósok terén felállított létesítményben már hétközben látványos futamokat tartottak a versenyzők, a megméretés még vasárnap is tart.
FireFit Európa-bajnokság SzolnokonFotók: Nagy Balázs