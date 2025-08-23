1 órája
Több tonnányi halat telepítettek a közkedvelt jászkunsági horgászvízbe – videóval
Négy tonna pontyot helyeztek el a napokban a Tisza-tóban. A nyárutó horgászatait szeretnék ezzel is „megtámogatni”.
Pontyok sokasága került a Tisza-tóba augusztus 19-én
Forrás: Illusztráció
Fotó: Új Néplap archívum
Újabb haltelepítés történt a Tisza-tónál: ezúttal négyezer kilogramm fogható méretű, háromnyaras pontyot telepítettek a tározóba – tájékoztatott hivatalos oldalán a Magyar Országos Horgász Szövetség Tisza-tavi kirendeltsége. A telepítésről videót is közöltek.
Eszerint az újabb adag uszonyosok augusztus 19-én érkeztek. Azokat Abádszalókon, Tiszafüreden, Poroszlón és Sarudon engedték vízbe. A telepítéssel a nyárutó sikeres horgászatait szeretnék segíteni. A telepítéseket terveik szerint még az őszi szezon előtt folytatják.
