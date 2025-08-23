augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisza-tó

1 órája

Több tonnányi halat telepítettek a közkedvelt jászkunsági horgászvízbe – videóval

Címkék#ponty#horgászat#Tisza-tó#haltelepítés

Négy tonna pontyot helyeztek el a napokban a Tisza-tóban. A nyárutó horgászatait szeretnék ezzel is „megtámogatni”.

Rózsa Róbert
Több tonnányi halat telepítettek a közkedvelt jászkunsági horgászvízbe – videóval

Pontyok sokasága került a Tisza-tóba augusztus 19-én

Forrás: Illusztráció

Fotó: Új Néplap archívum

Újabb haltelepítés történt a Tisza-tónál: ezúttal négyezer kilogramm fogható méretű, háromnyaras pontyot telepítettek a tározóba – tájékoztatott hivatalos oldalán a Magyar Országos Horgász Szövetség Tisza-tavi kirendeltsége. A telepítésről videót is közöltek.

Eszerint az újabb adag uszonyosok augusztus 19-én érkeztek. Azokat Abádszalókon, Tiszafüreden, Poroszlón és Sarudon engedték vízbe. A telepítéssel a nyárutó sikeres horgászatait szeretnék segíteni. A telepítéseket terveik szerint még az őszi szezon előtt folytatják.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu