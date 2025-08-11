Micsoda kínálat! Ezt mind lehetett kapni a szolnoki Helyi Termékek Vásárán – galériával

Vasárnap reggel eladóktól és vásárlóktól volt hangos a Hild tér, illetve az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ ahol ismét a Helyi Termékek Vására volt a középpontban.

Helyi Termékek Vására Szolnokon: ismét megtelt a Hild tér és az Agóra

Fotó: Kiss János

A megszokott minőséggel várt a Helyi Termékek Vására

A rendezvény célja, hogy a látogatók jó minőségű, friss áruhoz jussanak, miközben a helyi, térségi és vármegyei kistermelőket, őstermelőket, valamint kézműveseket is támogatják. A vásárban kézműves sajtok, füstölt húsáru, krém mézek, lekvárok, szörpök, chilis termékek, házi sütemények és még sok egyéb finomság is kapható volt.

A folyamatosan bővülő termékkínálat a nagy meleg ellenére is sok vásárlót vonzott.