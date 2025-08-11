augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hild tér

40 perce

Micsoda kínálat! Ezt mind lehetett kapni a szolnoki Helyi Termékek Vásárán – galériával

Címkék#Agóra#Hild tér#helyi termékek vására

Ha a hónap második vasárnapja, akkor Helyi Termékek Vására a szolnoki Agórában és az épület előtti téren! Ezúttal sem csalódott, aki kilátogatott: fotókon mutatjuk, milyen volt az augusztus 10-i Helyi Termékek Vására!

Kiss János

Vasárnap reggel eladóktól és vásárlóktól volt hangos a Hild tér, illetve az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ ahol ismét a Helyi Termékek Vására volt a középpontban.

helyi termékek vására Szolnokon: ezúttal is nagy sikert aratott!
Helyi Termékek Vására Szolnokon: ismét megtelt a Hild tér és az Agóra
Fotó: Kiss János

A megszokott minőséggel várt a Helyi Termékek Vására

A rendezvény célja, hogy a látogatók jó minőségű, friss áruhoz jussanak, miközben a helyi, térségi és vármegyei kistermelőket, őstermelőket, valamint kézműveseket is támogatják. A vásárban kézműves sajtok, füstölt húsáru, krém mézek, lekvárok, szörpök, chilis termékek, házi sütemények és még sok egyéb finomság is kapható volt.

A folyamatosan bővülő termékkínálat a nagy meleg ellenére is sok vásárlót vonzott.

Helyi Termékek Vására, 2025. augusztus

Fotók: Kiss János

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu