Micsoda kínálat! Ezt mind lehetett kapni a szolnoki Helyi Termékek Vásárán – galériával
Ha a hónap második vasárnapja, akkor Helyi Termékek Vására a szolnoki Agórában és az épület előtti téren! Ezúttal sem csalódott, aki kilátogatott: fotókon mutatjuk, milyen volt az augusztus 10-i Helyi Termékek Vására!
Vasárnap reggel eladóktól és vásárlóktól volt hangos a Hild tér, illetve az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ ahol ismét a Helyi Termékek Vására volt a középpontban.
A megszokott minőséggel várt a Helyi Termékek Vására
A rendezvény célja, hogy a látogatók jó minőségű, friss áruhoz jussanak, miközben a helyi, térségi és vármegyei kistermelőket, őstermelőket, valamint kézműveseket is támogatják. A vásárban kézműves sajtok, füstölt húsáru, krém mézek, lekvárok, szörpök, chilis termékek, házi sütemények és még sok egyéb finomság is kapható volt.
A folyamatosan bővülő termékkínálat a nagy meleg ellenére is sok vásárlót vonzott.
Helyi Termékek Vására, 2025. augusztusFotók: Kiss János
