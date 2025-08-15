Alig hittek a szemüknek a tiszai horgászok, mikor meglátták, milyen lények léptek ki az akácosból – videóval

Különleges felvételeket rögzítettek horgászok a Tisza-tónál a napokban. Mint a Mohosz Tisza-tavi Kirendeltség közösségi oldalán megosztott videón látszik, meglepetésvendégek bújtak ki a horgászok háta mögötti akácosból.

Meghökkentő videót rögzítettek horgászok a Tisza-tónál. Váratlan vendégek léptek ki a parti akácosból

Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Meglepetésvendéget kaptak horgászok a Tisza-tónál

A videó tanúsága szerint két vaddisznó malac bújt ki a bozótból a Kis-Tisza partján, mindössze pár lépésre a pecásoktól. Mint látszik, a süldők cseppet sem jöttek zavarba a horgászok közelsége miatt, közvetlenül a felszerelés mellett szaglásztak. A bejegyzéshez egy hozzászóló ironikus megjegyzést is tett, miszerint: „Bográcsba velük!”. Bár arra a kommentelő is utalt, szerencse, hogy a malacok anyja nem jelent meg.

Nem először bukkantak fel vaddisznók horgászok közelében

Utóbbi valóban veszélyes lenne. A Pecaverzum még 2021-ben számolt be arról, hogy egy termetes vaddisznó Orfűn kergetett el horgászokat. A koca akkor ráadásul a frekventált, a horgászok és strandolók által is előszeretettel látogatott Pécsi-tavon bukkant fel. 2022-ben pedig arról írtak, hogy heteken át zaklatott egy vaddisznó horgászokat a szombathelyi Csónakázó-tónál.

Mit tegyünk, ha felénk csörtet egy vaddisznó?

Bár ezen esetek egyikében sem történt baj, a vaddisznóval való találkozás veszélyes, és nem mindegy, hogyan reagálunk. Mint az Agroinform írja, vaddisznó és ember találkozását jobb elkerülni, vagy ha már megtörtént, mihamarabb véget kell vetni annak. Ahol malac van, ott bizonyosan feltűnik az anyaállat is, ezért tilos a kicsinyeket kergetni, botokkal hadonászni, szemkontaktus felvenni. Ezek mind fenyegető fellépésnek számítanak az állat szempontjából, és szinte biztosan támadáshoz vezet – írja a szaklap, hozzátéve, elfutni sem érdemes, mivel a vaddisznó gyorsabb az embernél. A legcélszerűbb úgy tenni, mintha nem vettük volna észre az állatokat, és megvárni, hogy maguktól távozzanak – emeli ki az Agroinform.