Ez a több ezer éves egészségfejlesztő módszer ingyenesen elérhető a jászberényi kórházban

A Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) szervezésében több ingyenes egészségmegőrző programot is igénybe lehet venni a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban. Ilyen a szeptembertől újrainduló jóga, mely a test, a lélek és a szellem harmóniájának megteremtésére törekszik.

Elérhető a jóga a jászberényi kórházban!

Ezen a napon lesz jóga a jászberényi kórházban

– Mozgasd át magad és töltődj fel az egyik legrégebbi és legtisztább mozgásformával. A jóga önmagában eszköz az egészséghez, amit kiegészít a hagyomány és az önismeret. Rendszeres gyakorlása változásokat eredményez a test minden részében, ami kihat a jó közérzetre és egészségre. A jóga kulcs a mindennapok sikeréhez – olvasható a jóga pozitív hatásairól a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda közösségi oldalán. Mindezeken túl a jóga többek között a testtudatosság fejlesztésének, a testtartás, a relaxáció, a koncentráció és az emésztés javításának egyik ősi módszere.

Nagy Anikó jógaoktató vezetésével szeptember elsejétől hétfői napokon 15.30-tól ismét lesz jóga a jászberényi kórház fizikoterápiás tornatermében. A programon való részvétel térítésmentes.