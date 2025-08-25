Fogát összeszorítva küzdött a tóban élete halával, amikor meghallotta a vízből a furcsa zajt

Lenyűgöző képsorokat osztott meg hivatalos oldalán a Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület egy kapitális harcsa kihorgászásáról. A hal akkora volt, hogy azt három embernek kellett csónakba emelnie.

Hajdu Krisztián kitartása kivételes fogást eredményezett. Kapitális harcsa akadt horogra Jászjákóhalmán

Fotó: Facebook.com / Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület

Mint az egyesület szombaton közösségi oldalán megosztotta, Hajdu Krisztián nevű sporttársuknak az alkonyat hozta meg a sikert a jászjákóhalmi tavon. A kitartó horgász egy 230 centiméteres, 78 kilogrammos harcsát zsákmányolt.

A fogásról videós összeállítás is készült. Abban az látható, amint Hajdu már 15 percnyi fárasztás után derékig áll a tóban, és minden erejét összeszedve igyekszik visszatartani a szerelék végén küzdő hatalmas halat.

Így álltak a kapitális harcsa útjába

Csakhogy erőfeszítései ellenére az állat áttört a másik part felé, félő volt, hogy az óriás kiszabadul. Ám egy víz felől jövő furcsa zaj mindent megváltoztatott. Ekkor léptek ugyanis akcióba a túlparton álló horgásztársak, akik dobogni kezdtek. Ez segített, és a hal visszafordult.

Eztán már az látszik, amint Hajdu a sekélyesben birkózik a hallal, de immár nyerő helyzetben, hiszen a harcsa kézben volt. A hatalmas állatot végül hárman tudták csónakba emelni. Mikor a hatalmas test rácsusszant a deszkákra, az ügyes horgász örömében az öklét rázta. Joggal: ehhez a fogáshoz csak gratulálni lehet.

A teljes videó itt megtekinthető.

Több óriási halat is kifogtak már

A minap a Tiszán is született egy hatalmas fogás: egy kapitális harcsa akadt horogra Szolnoknál, hajnalban rántották ki a vízből az óriást. Néhány hete pedig egy 36 kilogrammos harcsát fogtak a Zagyvából, annak a halnak a hossza 172 centiméter volt, és körülbelül tíz perc fárasztás után emelte ki a sekélyesből az ügyes horgász.