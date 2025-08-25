augusztus 25., hétfő

Horgászat

35 perce

Fogát összeszorítva küzdött a tóban élete halával, amikor meghallotta a vízből a furcsa zajt

Címkék#horgászat#harcsahorgászat#harcsa

Kivételes képsorokat osztottak meg egy jászjákóhalmi horgászatról. Rendhagyó módon küzdött meg a horgász a kapitális harcsa csónakba emeléséért. Fantasztikus fogás született a tavon.

Rózsa Róbert

Lenyűgöző képsorokat osztott meg hivatalos oldalán a Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület egy kapitális harcsa kihorgászásáról. A hal akkora volt, hogy azt három embernek kellett csónakba emelnie.

kapitális harcsa, harcsa, hal, horgász, videó, Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület
Hajdu Krisztián kitartása kivételes fogást eredményezett. Kapitális harcsa akadt horogra Jászjákóhalmán
Fotó: Facebook.com / Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület

Mint az egyesület szombaton közösségi oldalán megosztotta, Hajdu Krisztián nevű sporttársuknak az alkonyat hozta meg a sikert a jászjákóhalmi tavon. A kitartó horgász egy 230 centiméteres, 78 kilogrammos harcsát zsákmányolt.

A fogásról videós összeállítás is készült. Abban az látható, amint Hajdu már 15 percnyi fárasztás után derékig áll a tóban, és minden erejét összeszedve igyekszik visszatartani a szerelék végén küzdő hatalmas halat.

Így álltak a kapitális harcsa útjába

Csakhogy erőfeszítései ellenére az állat áttört a másik part felé, félő volt, hogy az óriás kiszabadul. Ám egy víz felől jövő furcsa zaj mindent megváltoztatott. Ekkor léptek ugyanis akcióba a túlparton álló horgásztársak, akik dobogni kezdtek. Ez segített, és a hal visszafordult.

Eztán már az látszik, amint Hajdu a sekélyesben birkózik a hallal, de immár nyerő helyzetben, hiszen a harcsa kézben volt. A hatalmas állatot végül hárman tudták csónakba emelni. Mikor a hatalmas test rácsusszant a deszkákra, az ügyes horgász örömében az öklét rázta. Joggal: ehhez a fogáshoz csak gratulálni lehet.

A teljes videó itt megtekinthető.

Több óriási halat is kifogtak már

A minap a Tiszán is született egy hatalmas fogás: egy kapitális harcsa akadt horogra Szolnoknál, hajnalban rántották ki a vízből az óriást. Néhány hete pedig egy 36 kilogrammos harcsát fogtak a Zagyvából, annak a halnak a hossza 172 centiméter volt, és körülbelül tíz perc fárasztás után emelte ki a sekélyesből az ügyes horgász.

 

