1 órája
Fogát összeszorítva küzdött a tóban élete halával, amikor meghallotta a vízből a furcsa zajt
Kivételes képsorokat osztottak meg egy jászjákóhalmi horgászatról. Rendhagyó módon küzdött meg a horgász a kapitális harcsa csónakba emeléséért. Fantasztikus fogás született a tavon.
Lenyűgöző képsorokat osztott meg hivatalos oldalán a Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület egy kapitális harcsa kihorgászásáról. A hal akkora volt, hogy azt három embernek kellett csónakba emelnie.
Mint az egyesület szombaton közösségi oldalán megosztotta, Hajdu Krisztián nevű sporttársuknak az alkonyat hozta meg a sikert a jászjákóhalmi tavon. A kitartó horgász egy 230 centiméteres, 78 kilogrammos harcsát zsákmányolt.
A fogásról videós összeállítás is készült. Abban az látható, amint Hajdu már 15 percnyi fárasztás után derékig áll a tóban, és minden erejét összeszedve igyekszik visszatartani a szerelék végén küzdő hatalmas halat.
Így álltak a kapitális harcsa útjába
Csakhogy erőfeszítései ellenére az állat áttört a másik part felé, félő volt, hogy az óriás kiszabadul. Ám egy víz felől jövő furcsa zaj mindent megváltoztatott. Ekkor léptek ugyanis akcióba a túlparton álló horgásztársak, akik dobogni kezdtek. Ez segített, és a hal visszafordult.
Eztán már az látszik, amint Hajdu a sekélyesben birkózik a hallal, de immár nyerő helyzetben, hiszen a harcsa kézben volt. A hatalmas állatot végül hárman tudták csónakba emelni. Mikor a hatalmas test rácsusszant a deszkákra, az ügyes horgász örömében az öklét rázta. Joggal: ehhez a fogáshoz csak gratulálni lehet.
A teljes videó itt megtekinthető.
Több óriási halat is kifogtak már
A minap a Tiszán is született egy hatalmas fogás: egy kapitális harcsa akadt horogra Szolnoknál, hajnalban rántották ki a vízből az óriást. Néhány hete pedig egy 36 kilogrammos harcsát fogtak a Zagyvából, annak a halnak a hossza 172 centiméter volt, és körülbelül tíz perc fárasztás után emelte ki a sekélyesből az ügyes horgász.
