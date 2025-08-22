Hajnalban rántotta ki a Tiszából az óriást, a csónakban már látszott, közel a világrekord

Még a legmagasabb kosárlabdázóknál is hosszabb volt az a harcsa, amit Kertész Géza húzott be a csónakjába szerdán, a hajnali órákban. A horgász a Tisza szolnoki szakaszán pecázott, amelynek eredményeként egy gigantikus, 231 centiméteres bajuszost sikerült kifognia – írta pénteken, hivatalos oldalán a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. A kapitális harcsa a fotózás után visszanyerte szabadságát. A most kifogott állat egyébként kevéssel marad el a világrekordtól, a Pecaverzum információi szerint az eddigi legnagyobb kifogott harcsa mintegy 135 kilós és 245 centiméteres volt. Ez persze csak a hivatalos, egy ennél jóval nagyobb példányról is írt a portál.

Fotó: Facebook.com / Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

Kapitális harcsa, zsinórban fogott potykák

Térségünkben mostanában megsokasodtak az említésre méltó fogások. Pár egy 36 kilogrammos harcsát fogtak a Zagyvából. Annak a halnak a hossza 172 centiméter volt, és körülbelül tíz perc fárasztás után emelte ki a sekélyesből az ügyes horgász.

Ha nem is harcsából, de bőven meseszerű élményt hozott Pásztor Dominik horgászata a Tisza szolnoki szakaszán. A férfi egy óra leforgása alatt három kapitális pontyot szákolt: egy 9,3, egy 15,3 és egy 16,4 kilogrammosat.

A Tisza-tónál pedig a múlt héten, a rekkenő hőség ellenére akadt horogra egy szemrevaló süllő egy családi pecázáson.