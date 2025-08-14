2 órája
Karcag legidősebb lakosát, a 106 éves Irénke nénit köszöntötték, aki még ma is aktív életet él – galériával
Irénke néni ma is aktív, és reméli, jövőre is együtt ünnepelhetnek. Karcag legidősebb lakosa nem próbálja megfejteni a hosszú élet titkát.
Szabó Józsefné Papp Irénke néni Püspökladányban, 1919. augusztus 13-án látta meg a napvilágot, aki 1947 óta Karcagon él. A 106. születésnapja alkalmából az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, a polgármesteri hivatal részéről dr. Zsembeliné Kovács Mária anyakönyvvezető köszöntötte Karcag legidősebb lakosaként és kívánt neki jó egészséget. A Családsegítő és Gondozási Központ nevében Kun Csilla intézményvezető és gondozónői is köszöntötték.
Karcag legidősebb lakója Püspökladányból a háború után, egy szekérrel érkezett férjével a városba, itt telepedtek le és nevelték három gyermeküket: Irént, Anikót és Lajost. Irénke néni évtizedeken át női mesterszabóként dolgozott itt, sok száz karcagi asszonynak varrta a szép ruhákat. Pár éve még kézimunkázott, felnőtt kifestőt színezett, rejtvényt fejtett, de mára megromlott a látása, így nagyon sajnálja, hogy nem tudja olvasni kedvenc regényeit – csak a képeskönyveket – napközben pedig rádiót hallgat.
Irénke néninek négy gyönyörű unokája van, akikkel hétvégén családi születésnapot töltött Deszken, ahol a kastélyt is megnézte és nagyot sétált szeretteivel.
Karcag legidősebb lakosaként máig aktív
Hogy mi a hosszú élet titka? Irénke néni mint mondja, nem tudja rá a választ.
– Nem tudom, hogy ezeket a hosszú éveket miért kaptam a Jóistentől, és hogy mi a titok arra sincs válaszom, azt is csak a Jóisten tudja. Szerencsére megvagyok, olyan betegségem nincs, ami ágyhoz kötne, fenn tudok lenni, jövök-megyek sétálgatok a lakásban, sokszor kiállok az erkélyre, onnan nézem a városi nyüzsgést, mert a második emeletről naponta lemenni már nem tudok, de remélem egy év múlva is találkozunk – fogalmazza meg vágyait a 106 éves bölcsességével Irénke néni, aki simán letagadhatna akár húsz évet is.
Születésnapi köszöntés KarcagonFotók: Daróczi Erzsébet
Talán ő az ország legidősebb egyetemistája – a szolnoki volt főiskolai docens szerint az AI nem tud többet az embernél
Nyolcvanon túl is éles ésszel élez az aranykoszorús szolnoki köszörűsmester