augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Isten éltesse még sokáig!

2 órája

Karcag legidősebb lakosát, a 106 éves Irénke nénit köszöntötték, aki még ma is aktív életet él – galériával

Címkék#legidősebb lakó#irénke néni#születésnap

Irénke néni ma is aktív, és reméli, jövőre is együtt ünnepelhetnek. Karcag legidősebb lakosa nem próbálja megfejteni a hosszú élet titkát.

Daróczi Erzsébet

Szabó Józsefné Papp Irénke néni Püspökladányban, 1919. augusztus 13-án látta meg a napvilágot, aki 1947 óta Karcagon él. A 106. születésnapja alkalmából az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, a polgármesteri hivatal részéről dr. Zsembeliné Kovács Mária anyakönyvvezető köszöntötte Karcag legidősebb lakosaként és kívánt neki jó egészséget. A Családsegítő és Gondozási Központ nevében Kun Csilla intézményvezető és gondozónői is köszöntötték.

Immáron 106. születésnapját ünnepelte Karcag legidősebb lakosa.
Másfél évtizeddel a szépkorba lépés után is aktív Irénke néni, Karcag legidősebb lakosa
Fotó: Daróczi Erzsébet

Karcag legidősebb lakója Püspökladányból a háború után, egy szekérrel érkezett férjével a városba, itt telepedtek le és nevelték három gyermeküket: Irént, Anikót és Lajost. Irénke néni évtizedeken át női mesterszabóként dolgozott itt, sok száz karcagi asszonynak varrta a szép ruhákat. Pár éve még kézimunkázott, felnőtt kifestőt színezett, rejtvényt fejtett, de mára megromlott a látása, így nagyon sajnálja, hogy nem tudja olvasni kedvenc regényeit – csak a képeskönyveket – napközben pedig rádiót hallgat.

Irénke néninek négy gyönyörű unokája van, akikkel hétvégén családi születésnapot töltött Deszken, ahol a kastélyt is megnézte és nagyot sétált szeretteivel.

Karcag legidősebb lakosaként máig aktív

Hogy mi a hosszú élet titka? Irénke néni mint mondja, nem tudja rá a választ.

– Nem tudom, hogy ezeket a hosszú éveket miért kaptam a Jóistentől, és hogy mi a titok arra sincs válaszom, azt is csak a Jóisten tudja. Szerencsére megvagyok, olyan betegségem nincs, ami ágyhoz kötne, fenn tudok lenni, jövök-megyek sétálgatok a lakásban, sokszor kiállok az erkélyre, onnan nézem a városi nyüzsgést, mert a második emeletről naponta lemenni már nem tudok, de remélem egy év múlva is találkozunk – fogalmazza meg vágyait a 106 éves bölcsességével Irénke néni, aki simán letagadhatna akár húsz évet is.

Születésnapi köszöntés Karcagon

Fotók: Daróczi Erzsébet

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu