Koncert

Óriási bulit csapott a Karthago Abonyban, fiatalok és idősek is egyaránt csápoltak – galériával

Elefántdübörgés volt a kisváros zsúfolásig megtelt főterén.

Mészáros János
A Karthago tagjai hatalmas hangulatot teremtettek a főtéren

Fotó: Mészáros János

Az államalapítás ünnepének előestéjén Magyarország egyetlen olyan zenekara érkezett Abonyba, akik 46 éve változatlan felállásban muzsikálnak együtt aktívan és sikeresen. A Karthago négy éve megkapta a legmagasabb állami könnyűzenei kitüntetést, a Máté Péter-díjat, majd idén tavasszal pedig a Fonogram Életműdíjat

A színpad előtt idősek és fiatalok együtt csápoltak az ismert dallamokra, amit fiatalos lendülettel adtak elő az ismert zenészek. Gidófalvy Attila, Kiss Zoltán Zéró, Szigeti Ferenc, Kocsándi Miklós és Takáts Tamás fergeteges hangulatot varázsoltak az ingyenes koncert közönségének.

Karthago koncert Abonyban

Fotók: Mészáros János

 

