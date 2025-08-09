3 órája
Távol a tömegtermelés világától: értékes kincsekre bukkantunk a jászberényi forgatagban – videóval, képgalériával
Szebbnél szebb egyedi portékák, kézműves különlegességek, ínycsiklandó falatok és hűsítő nedűk várják a látogatókat Jászberény szívében. Pénteken kora délután megnyílt a népművészeti és kézműves vásár, mely a Csángó Fesztivál egyik kiemelt programeleme. A forgatag megannyi kincset és élményt rejt, melyet kár lenne kihagyni.
A múlt és jelen találkozásának jegyében több mint 110 alkotó részvételével tárt karokkal várja látogatóit a Csángó Fesztivál népművészeti és kézműves vására.
Élmény és érték – megnyílt a Csángó Fesztivál népművészeti és kézműves vására
A forgatagban a hazai népi iparművészek, népi kismesterek, kézművesek termékei mellett megjelennek az erdélyi falvakra jellemző népművészeti tárgyak, hagyományos kézműves termékek, viseletek és viseletkiegészítők. Egymás után sorakoznak a kézművesek standjai a Lehel vezér téren, a Szentháromság téren és Szerviz úton, a Holló András utcában és a Hatvani úton. A különleges népművészeti kincsekben benne rejlik az alkotók lelke, szeretete, az ősök és a hagyományok tisztelete.
A sátrak között járva Gáspár Katinál álltunk meg, aki Magyarvistáról, Kalotaszeg egyik legrégibb településéről érkezett.
– Évek óta visszajárok a Csángó Fesztiválra. Idén is örömmel érkeztem, remek a hangulat, nagyon kedvesek az emberek. Sokan csodálattal veszik szemügyre a kalotaszegi gyöngyhímzést, szívesen mesélek a vásárlóknak a kalotaszegi népviseletről, hagyományokról, melyek részei a mindennapjainknak – mondta mosolyogva Gáspár Kati, aki álomszép kalotaszegi motívumokkal díszített telefontartókat, szütyőket, gyöngyékszereket, népviseleti babákat és egyéb ajándéktárgyakat árult a vásárban.
Népművészeti és kézműves vásár a Csángó FesztiválonFotók: Pesti József
Néhány standdal távolabb Tasnádi Zsuzsával és Bálint Klárával beszélgettünk.
– Évtizedek óta részesei vagyunk a Csángó Fesztiválnak. Az erdélyi Szék települést képviseljük, ahol mai napig őrizzük népviseletünket és kézműves hagyományainkat. Generációról generációra száll őseink öröksége. Gyönyörű hímzett erdélyi falvédőket, szőnyegeket, abroszokat és hagyományos viseleteket hoztunk. Reméljük, hogy kelendőek lesznek – tette hozzá Tasnádi Zsuzsa.
Egyedi, kézzel készített alkotásokból nem volt hiány, ezúttal is széles volt a választék viseletekből, textilekből, ékszerekből és egyéb kiegészítőkből, valamint használati eszközökből és ajándéktárgyakból is. A magyar gasztronómiára jellemző kézműves termékeket, többek között mézet, lekvárt, zöldségkrémeket, fűszereket, lekvárt, sajtot, sört, bort és pálinkát is felvonultatott a forgatag. Bőségesen kínáltak természetes kozmetikumokat, gyógynövényes krémeket és dísznövényeket is.
Az augusztus 10-én 22-óráig tartó vásárt a Csángó Falu, az Ízek Utcája, a főtéri színpadon és a Holló András utcai pódiumon zajló népzenei koncertek teszik még hangulatosabbá.
