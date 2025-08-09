Távol a tömegtermelés világától: értékes kincsekre bukkantunk a jászberényi forgatagban – videóval, képgalériával

A múlt és jelen találkozásának jegyében több mint 110 alkotó részvételével tárt karokkal várja látogatóit a Csángó Fesztivál népművészeti és kézműves vására.

Több mint 110 népi iparművész, népi kismester, kézműves kínálja egyedi, kézzel készített portékáit a Csángó Fesztivál népművészeti és kézműves vásárában

Fotó: Pesti József

Élmény és érték – megnyílt a Csángó Fesztivál népművészeti és kézműves vására

A forgatagban a hazai népi iparművészek, népi kismesterek, kézművesek termékei mellett megjelennek az erdélyi falvakra jellemző népművészeti tárgyak, hagyományos kézműves termékek, viseletek és viseletkiegészítők. Egymás után sorakoznak a kézművesek standjai a Lehel vezér téren, a Szentháromság téren és Szerviz úton, a Holló András utcában és a Hatvani úton. A különleges népművészeti kincsekben benne rejlik az alkotók lelke, szeretete, az ősök és a hagyományok tisztelete.

A sátrak között járva Gáspár Katinál álltunk meg, aki Magyarvistáról, Kalotaszeg egyik legrégibb településéről érkezett.

– Évek óta visszajárok a Csángó Fesztiválra. Idén is örömmel érkeztem, remek a hangulat, nagyon kedvesek az emberek. Sokan csodálattal veszik szemügyre a kalotaszegi gyöngyhímzést, szívesen mesélek a vásárlóknak a kalotaszegi népviseletről, hagyományokról, melyek részei a mindennapjainknak – mondta mosolyogva Gáspár Kati, aki álomszép kalotaszegi motívumokkal díszített telefontartókat, szütyőket, gyöngyékszereket, népviseleti babákat és egyéb ajándéktárgyakat árult a vásárban.