Lóerő-fitogtatás

34 perce

Brutális gépek verték fel a port Kőtelken, látványos fotókon és videón a tuningviadal

Címkék#tuning#szoljon videó#Kőteleki Terepjáróautó Találkozó#hangulat

A hőség és a hangulat is tetőre hágott hétvégén Kőtelek határában, ahol immáron a huszonkettedik terepjáróautó találkozót rendezték meg a régi agyagbányánál. Valaha innen termelték ki az építőanyagot a falu vályogházaihoz, két évtized óta azonban felturbózott erőgépek szántják évente egyszer a volt kubikok talaját. Ilyen volt a XXII. Kőteleki Terepjáróautó Találkozó...

Mészáros Géza

Bózsó László szervező méltán büszke „gyermekére”, amely felnőttkora ellenére is igényli a gondoskodását. A Kőteleki Terepjáróautó Találkozó immáron országosan is ismert és közkedvelt randevúja lett a hazai off-roadosoknak, amely hajdanán baráti összejövetelnek és lóerő-fitogtatásnak indult, mára viszont komoly, bírói felügyelettel követett izomautó-partivá vált.

XXII. Kőteleki Terepjáróautó Találkozó 2025
A XXII. Kőteleki Terepjáróautó Találkozó az idei hétvégén rekkenő hőségben zajlott, de a forró hangulat mindig is adott 
Fotó: Nagy Balázs

– A találkozó régi és mostani résztvevői számára a Kőteleki Terepjáróautó Találkozó feelingje húsz év alatt semmit nem változott. Ez nem fesztivál, ez nem verseny! Ez „csupán” életérzés! – foglalta össze a huszonkét év és a huszonkettedik hétvége lényegét Bózsó László.

A Kőteleki Terepjáróautó Találkozó nem tekinthető versenynek

Az „életérzés” idén is a péntek délutáni regisztráció és megnyitó után éjszakai trophy-val vette kezdetét, és koncertekkel, illetve hajnalig tartó bulival zárult. Másnap délelőtt a domborzatában húsz év alatt semmit nem változott terepen ugratták meg erre a célra épített, vagy feltuningolt járművüket az indulók, akik több géposztályban, több kategóriában mérték össze járgányuk munkabírását.

XXII. Kőteleki Terepjáróautó Találkozó

Fotók: Nagy Balázs

Az ügyességi pályák szombat délutáni teljesítése után látványos sárdagasztás következett a faluszélen, majd miután a gépek és személyzetük felvonultak a község utcáin, a Kőteleki Terepjáróautó Találkozó „eltette magát” jövőre...

 

