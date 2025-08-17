29 perce
Brutális gépek verték fel a port Kőtelken, látványos fotókon és videón a tuningviadal
A hőség és a hangulat is tetőre hágott hétvégén Kőtelek határában, ahol immáron a huszonkettedik terepjáróautó találkozót rendezték meg a régi agyagbányánál. Valaha innen termelték ki az építőanyagot a falu vályogházaihoz, két évtized óta azonban felturbózott erőgépek szántják évente egyszer a volt kubikok talaját. Ilyen volt a XXII. Kőteleki Terepjáróautó Találkozó...
Bózsó László szervező méltán büszke „gyermekére”, amely felnőttkora ellenére is igényli a gondoskodását. A Kőteleki Terepjáróautó Találkozó immáron országosan is ismert és közkedvelt randevúja lett a hazai off-roadosoknak, amely hajdanán baráti összejövetelnek és lóerő-fitogtatásnak indult, mára viszont komoly, bírói felügyelettel követett izomautó-partivá vált.
– A találkozó régi és mostani résztvevői számára a Kőteleki Terepjáróautó Találkozó feelingje húsz év alatt semmit nem változott. Ez nem fesztivál, ez nem verseny! Ez „csupán” életérzés! – foglalta össze a huszonkét év és a huszonkettedik hétvége lényegét Bózsó László.
A Kőteleki Terepjáróautó Találkozó nem tekinthető versenynek
Az „életérzés” idén is a péntek délutáni regisztráció és megnyitó után éjszakai trophy-val vette kezdetét, és koncertekkel, illetve hajnalig tartó bulival zárult. Másnap délelőtt a domborzatában húsz év alatt semmit nem változott terepen ugratták meg erre a célra épített, vagy feltuningolt járművüket az indulók, akik több géposztályban, több kategóriában mérték össze járgányuk munkabírását.
XXII. Kőteleki Terepjáróautó TalálkozóFotók: Nagy Balázs
Az ügyességi pályák szombat délutáni teljesítése után látványos sárdagasztás következett a faluszélen, majd miután a gépek és személyzetük felvonultak a község utcáin, a Kőteleki Terepjáróautó Találkozó „eltette magát” jövőre...
Szolnokon tényleg sokan versenyeznek az utakon? Itt a rendőrség válasza
Izgatott gyermekszemek körében tartottak alakulatnapot a szolnoki helikopterdandárnál – galériával, videóval
Még a szilva a sláger, de jó dinnyét is kapni: árakat is mutatunk a szolnoki piacról – galériával, videóval