Brutális gépek verték fel a port Kőtelken, látványos fotókon és videón a tuningviadal

Bózsó László szervező méltán büszke „gyermekére”, amely felnőttkora ellenére is igényli a gondoskodását. A Kőteleki Terepjáróautó Találkozó immáron országosan is ismert és közkedvelt randevúja lett a hazai off-roadosoknak, amely hajdanán baráti összejövetelnek és lóerő-fitogtatásnak indult, mára viszont komoly, bírói felügyelettel követett izomautó-partivá vált.

A XXII. Kőteleki Terepjáróautó Találkozó az idei hétvégén rekkenő hőségben zajlott, de a forró hangulat mindig is adott

Fotó: Nagy Balázs

– A találkozó régi és mostani résztvevői számára a Kőteleki Terepjáróautó Találkozó feelingje húsz év alatt semmit nem változott. Ez nem fesztivál, ez nem verseny! Ez „csupán” életérzés! – foglalta össze a huszonkét év és a huszonkettedik hétvége lényegét Bózsó László.

A Kőteleki Terepjáróautó Találkozó nem tekinthető versenynek

Az „életérzés” idén is a péntek délutáni regisztráció és megnyitó után éjszakai trophy-val vette kezdetét, és koncertekkel, illetve hajnalig tartó bulival zárult. Másnap délelőtt a domborzatában húsz év alatt semmit nem változott terepen ugratták meg erre a célra épített, vagy feltuningolt járművüket az indulók, akik több géposztályban, több kategóriában mérték össze járgányuk munkabírását.