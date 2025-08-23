3 órája
Jogsi ide vagy oda, ha ezt elrontod, könnyen baj lehet belőle az utakon
Sofőrként talán mindenki volt már olyan helyzetben, amikor hirtelen nem volt egyértelmű, kinek van elsőbbsége. Most egy új KRESZ-tesztünk bizonyítja be, hogy még a legtapasztaltabbak is könnyen hibázhatnak.
Néha még a legtapasztaltabb sofőröknek is meg kell állniuk egy pillanatra gondolkodni. A mostani KRESZ-tesztünk pontosan ilyen helyzetet mutat be. Elsőre egyszerűnek tűnik, mégis sokan rosszul döntik el, milyen sorrendben haladhatnak át a járművek ezen kereszteződésen.
Ez a KRESZ-teszt a tapasztalt sofőröket is meglepheti
A képen látható szituáció elsőre talán egyértelműnek tűnik, de több csavar is van benne. A szabály szerint ebben a kereszteződésben nem csak a táblákat, hanem a főútvonal ívét és a haladási irányokat is figyelembe kell venni.
Sikerült jól döntened?
