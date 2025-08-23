augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ-teszt

51 perce

Jogsi ide vagy oda, ha ezt elrontod, könnyen baj lehet belőle az utakon

Címkék#kresz-teszt#főútvonal#szabály#elsőbbségadás

Sofőrként talán mindenki volt már olyan helyzetben, amikor hirtelen nem volt egyértelmű, kinek van elsőbbsége. Most egy új KRESZ-tesztünk bizonyítja be, hogy még a legtapasztaltabbak is könnyen hibázhatnak.

Szoljon.hu

Néha még a legtapasztaltabb sofőröknek is meg kell állniuk egy pillanatra gondolkodni. A mostani KRESZ-tesztünk pontosan ilyen helyzetet mutat be. Elsőre egyszerűnek tűnik, mégis sokan rosszul döntik el, milyen sorrendben haladhatnak át a járművek ezen kereszteződésen.

KRESZ-teszt
Legújabb KRESZ-tesztünk ravaszabb, mint elsőre tűnik
Forrás: Facebook

Ez a KRESZ-teszt a tapasztalt sofőröket is meglepheti

A képen látható szituáció elsőre talán egyértelműnek tűnik, de több csavar is van benne. A szabály szerint ebben a kereszteződésben nem csak a táblákat, hanem a főútvonal ívét és a haladási irányokat is figyelembe kell venni.

Sikerült jól döntened? Megoldásért látogass el a Delmagyar.hu-ra!

Nézd meg, hogyan boldogulsz más forgalmi helyzetekben

Próbáld ki a többi KRESZ-tesztünket is, és fejleszd a közlekedési tudásod, így legközelebb már biztosan tudni fogod, hogyan reagálj egy váratlan helyzetben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu