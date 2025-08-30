augusztus 30., szombat

2 órája

Vissza is adhatod a jogsidat, ha rosszul válaszolsz erre a kérdésre

Címkék#kresz-teszt#útkeresztezés#elsőbbségadás

Sokan azt gondolják, hogy a közlekedéssel kapcsolatos tudásukkal nem lehet gond, mégis az utóbbi időben sajnos rengeteg hír szólt közlekedési balesetekről. Legújabb KRESZ-tesztünkkel segítünk neked, hogy elkerüld a tragédiát.

Dobos Zsófia Tünde

Ahogy már megszokhattátok tőlünk, szeretünk egyszerűnek tűnő feladatokat hozni KRESZ-tesztjeinkben, amik előszeretettel tréfálnak meg benneteket, ugyanis nem minden az, aminek elsőre látszik.

Legújabb KRESZ-tesztünkben egy útkereszteződésben állsz
Találkoztál már ilyen helyzettel? Ha igen, KRESZ-tesztünkben feltett kérdés igen csak könnyű lesz neked
Forrás: BKV Facebook-oldala

Képzeld bele magad a képen látható helyzetbe! Fogod a kormányt, szeretnél egyenesen továbbhaladni. A tőled balra várakozó sofőr irányjelzővel jelzi is balra kanyarodási szándékát. Közlekedési jelzőtábla és jelzőlámpa nincsen sehol. Megvan? Akkor itt a kérdés!

KRESZ-teszt kérdés: a közlekedési szabályokat betartva, ki után mehetsz tovább?

Megvan fejben a megoldás? Ha igen, válaszodat itt ellenőrizheted le.

Amennyiben tetszett a tesztünk, nézd vissza korábbi KRESZ-tesztjeinket, valamint az alábbi videó megtekintésével biztos lehetsz benne, hogy a jövőben nem fognak majd ki rajtad az útkereszteződések.

 

