18 perce
Vissza is adhatod a jogsidat, ha rosszul válaszolsz erre a kérdésre
Sokan azt gondolják, hogy a közlekedéssel kapcsolatos tudásukkal nem lehet gond, mégis az utóbbi időben sajnos rengeteg hír szólt közlekedési balesetekről. Legújabb KRESZ-tesztünkkel segítünk neked, hogy elkerüld a tragédiát.
Ahogy már megszokhattátok tőlünk, szeretünk egyszerűnek tűnő feladatokat hozni KRESZ-tesztjeinkben, amik előszeretettel tréfálnak meg benneteket, ugyanis nem minden az, aminek elsőre látszik.
Képzeld bele magad a képen látható helyzetbe! Fogod a kormányt, szeretnél egyenesen továbbhaladni. A tőled balra várakozó sofőr irányjelzővel jelzi is balra kanyarodási szándékát. Közlekedési jelzőtábla és jelzőlámpa nincsen sehol. Megvan? Akkor itt a kérdés!
KRESZ-teszt kérdés: a közlekedési szabályokat betartva, ki után mehetsz tovább?
Megvan fejben a megoldás? Ha igen, válaszodat itt ellenőrizheted le.
Amennyiben tetszett a tesztünk, nézd vissza korábbi KRESZ-tesztjeinket, valamint az alábbi videó megtekintésével biztos lehetsz benne, hogy a jövőben nem fognak majd ki rajtad az útkereszteződések.