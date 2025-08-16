Súlyos balesettel is végződhet, ha nem tudod a jó választ

augusztus 16., szombat

Bár a Jászkunságban nincsenek villamosok, akadhat olyan helyzet, mikor egy olyan városba kell elautóznunk, ahol szembe találhatjuk magukat egy ilyen sárga szörnnyel. Legújabb KRESZ-tesztünkben egy ilyen szituációt mutatunk be.

Dobos Zsófia Tünde

Mindegy, hogy abban a városban, ahol élsz nincsen villamos, a KRESZ-szabályokat minden sofőrnek ismernie kell! Itt egy KRESZ-teszt, mellyel néhány másodperc alatt próbára teheted tudásodat, hogy vajon te képes lennél-e olyan közúti forgalomban részt venni, ahol befolyásoló tényező lehet a villamosközlekedés.

Legújabb KRESZ-tesztünkben egy villamos kapott főszerepet
Te megijednél ebben a helyzetben, mely KRESZ-tesztünkben szerepel?
Forrás: Szuperjogsi.hu

Alábbi feladványunk még a rutinos sofőrökön is kifoghat, hisz' nem mindennap találkozunk villamossal. Mint láthatod, a járművek egy kereszteződésben állnak, ahol nincsenek forgalmat irányító jelzőlámpák és jelzőtáblák. Nem kell megijedni, a villamos nem a mumus, és ha tisztában vagy az alapvető szabályokkal, könnyen átmész a teszten.

KRESZ-tesztünk kérdése: mi az áthaladási sorrend az alábbi kereszteződésben?

A kanyarodás szabálya alapján elsőként az autó haladhat tovább az úton, őt követheti a villamos, és csak utánuk kanyarodhat be balra a motorkerékpáros.

Nos, sikerült megadnod a helyes választ?

Ha tetszett a feladványunk, és szeretnéd megtudni, vajon más szituációkban képes lennél-e megfelelően dönteni, nézz rá előző KRESZ-tesztjeinkre. Az alábbi videó pedig abban segít, hogy megtudd, a villamos mellett milyen esetekben érvényes az elsőbbségadás.

 

